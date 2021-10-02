【新冠肺炎】默沙東藥廠即將推新冠口服藥 研究顯示可降50%死亡或住院風險

▲ 默沙東藥廠即將推新冠口服藥 研究顯示可降50%死亡或住院風險。

新冠肺炎或快將有口服藥醫治！美國默沙東藥廠正研發抗病毒口服藥物molnupiravir，默克藥廠近日公布第三期臨床試驗結果，顯示molnupiravir可降低死亡或住院風險五成，藥廠將盡快尋求美國緊急使用授權並會向世界各地提出申請。

默沙東藥廠早前於全球展開涵蓋1,850人的第3階段臨床試驗，試驗結果日前出爐。研究追蹤 775名有至少一項高風險元素的新冠成年患者情況。第三期臨床數據發現，接受藥物治療的患者中，30天內，有 7.3% 的人住院或死亡，安慰劑組有 14.1%出現這個情況。過了這段時間之後，藥物組無人死亡，安慰劑組就有8人死亡。

最新影片推介：

負責監控實驗過程的獨立專家委員會對研究結果非常滿意，並建議可提前結束第三期人體臨床試驗。默沙東藥廠高層主管正和美國食品藥物管理署（FDA）磋商，計劃近日內申請EUA。

早前美國政府宣布與默沙東藥廠簽約，一旦藥廠研發的新冠肺炎實驗性口服治療藥物，獲取FDA緊急使用授權，美國當局將會斥資12億美元，購買170萬份治療藥物。默沙東藥廠期望在今年年底前，產出超過1，000萬份治療藥物，藥物療程為5天。

最新影片推介：

責任編輯：羅嘉欣