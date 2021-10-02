【新冠肺炎】本港今增5宗輸入個案均帶變種病毒　患者全已接種兩劑疫苗

▲ 本港今增5宗輸入個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心公布，本港今日（2日）新增5宗輸入個案，患者均已接種兩劑疫苗。另外，今日新增少於5宗初步確診個案。

中心指，患者分別從印度、菲律賓、德國及法國來港。個案詳情如下：

第12,228宗個案：71歲男，9月30日乘坐UK6401航班，從印度來港，帶N501Y變種病毒，於6月21日及7月25日在印度接種兩劑疫苗。

第12,229宗個案：62歲女，9月30日乘坐UK6401航班，從印度來港，帶L452R變種病毒，5月12日及7月24日在印度接種兩劑疫苗。

第12,230宗個案：33歲女外傭，9月30日乘坐PR300航班，從菲律賓來港，帶L452R變種病毒，6月25日及7月28日在菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗。

第12,231宗個案：41歲男，9月28日乘坐TK083航班，從德國來港，帶L452R變種病毒，3月19日及4月16日在香港接種兩劑疫苗，7月8日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒抗體呈陽性。

第12,232宗個案：29歲男，9月28日乘坐CX260航班，從法國來港，帶L452R變種病毒，6月7日及6月29日在法國接種兩劑疫苗。

本港昨日新增4宗輸入個案包括一名外傭，詳情即看：【下一頁】

7個收集點下周一起停收深喉唾液樣本，詳情即看：【下一頁】

全港累計66.8%人口已打首針，詳情即看：【下一頁】

健康台熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴