  • 33°C
香港時間 : 20211002日 (週六) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港今增5宗輸入個案均帶變種病毒　患者全已接種兩劑疫苗

社會 14:19 2021/10/02

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

本港今增5宗輸入個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心公布，本港今日（2日）新增5宗輸入個案，患者均已接種兩劑疫苗。另外，今日新增少於5宗初步確診個案。

中心指，患者分別從印度、菲律賓、德國及法國來港。個案詳情如下：

第12,228宗個案：71歲男，9月30日乘坐UK6401航班，從印度來港，帶N501Y變種病毒，於6月21日及7月25日在印度接種兩劑疫苗。

第12,229宗個案：62歲女，9月30日乘坐UK6401航班，從印度來港，帶L452R變種病毒，5月12日及7月24日在印度接種兩劑疫苗。

第12,230宗個案：33歲女外傭，9月30日乘坐PR300航班，從菲律賓來港，帶L452R變種病毒，6月25日及7月28日在菲律賓接種兩劑克爾來福疫苗。

第12,231宗個案：41歲男，9月28日乘坐TK083航班，從德國來港，帶L452R變種病毒，3月19日及4月16日在香港接種兩劑疫苗，7月8日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒抗體呈陽性。

第12,232宗個案：29歲男，9月28日乘坐CX260航班，從法國來港，帶L452R變種病毒，6月7日及6月29日在法國接種兩劑疫苗。

本港昨日新增4宗輸入個案包括一名外傭，詳情即看：【下一頁】

7個收集點下周一起停收深喉唾液樣本，詳情即看：【下一頁】

全港累計66.8%人口已打首針，詳情即看：【下一頁】

健康台熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【水警殉職】鄧炳強批評有人發布嘲諷殉職女警言論　哽咽斥冷血無人性　
今日 11:34
【水警殉職】鄧炳強批評有人發布嘲諷殉職女警言論　哽咽斥冷血無人性　
【疫苗接種】曾浩輝稱推展疫苗接種工作遇瓶頸　院舍長者接種率低成「定時炸彈」　
今日 10:46
【疫苗接種】曾浩輝稱推展疫苗接種工作遇瓶頸　院舍長者接種率低成「定時炸彈」　
【新冠肺炎】默克藥廠即將推新冠口服藥 研究顯示可降50%死亡或住院風險
今日 11:25
【新冠肺炎】默克藥廠即將推新冠口服藥 研究顯示可降50%死亡或住院風險

你可能感興趣

【水警殉職】鄧炳強批評有人發布嘲諷殉職女警言論　哽咽斥冷血無人性　
今日 11:34
【水警殉職】鄧炳強批評有人發布嘲諷殉職女警言論　哽咽斥冷血無人性　
【疫苗接種】曾浩輝稱推展疫苗接種工作遇瓶頸　院舍長者接種率低成「定時炸彈」　
今日 10:46
【疫苗接種】曾浩輝稱推展疫苗接種工作遇瓶頸　院舍長者接種率低成「定時炸彈」　
【新冠肺炎】默克藥廠即將推新冠口服藥 研究顯示可降50%死亡或住院風險
今日 11:25
【新冠肺炎】默克藥廠即將推新冠口服藥 研究顯示可降50%死亡或住院風險
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 香港

最高瀏覽

【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
12:45 2021/10/01
【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
【銀髮女神】迎來60歲生辰撰長文抒發感受　葉蒨文銀髮造型慶登六：我享受優雅地變老
17:45 2021/10/01
【銀髮女神】迎來60歲生辰撰長文抒發感受　葉蒨文銀髮造型慶登六：我享受優雅地變老
【藍嬰綜合症】家長嫌奶粉「熱氣」轉用蔬菜水沖奶　初生嬰亞硝酸鹽中毒患「藍嬰綜合症」
16:21 2021/10/01
【藍嬰綜合症】家長嫌奶粉「熱氣」轉用蔬菜水沖奶　初生嬰亞硝酸鹽中毒患「藍嬰綜合症」