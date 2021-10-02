【港女VS內地女】港男力數港女拍拖五大缺點　鍾情內地女生：相夫教子適合做老婆

▲ 港男力數港女拍拖五大缺點。

不少人都認為港女「野蠻」、「拜金」、有「公主病」，近日有港男在網上討論區發文，分享自身經歷，力數港女五宗罪，更指自己「兜兜轉轉，都係揀返大陸妹」，認為她們較「開放」、「肯相夫教子，適合做老婆」。

樓主以「點解要揀大陸妹？」為題發文，力數港女拍拖五大缺點，包括「冷冰冰、拒人於千里」、「有公主病、喜歡控制人」、「食飯、睇戲要男方付錢」、「經常因小事發脾氣」、「事業心重」。他分享自己經驗指，自己與大多數港男一樣，最初都希望找個香港女生做老婆，他曾經參加過Speed Dating，結識了一名女會員，其後用WhatsApp交談過便沒下文，他感覺相處下來，很多港女的態度較冷冰冰，甚至對男人有較強的戒心。

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樓主又曾透過婚姻介紹所認識了一名港女，大家約會過數次，他發現該名女生有公主病、喜歡控制人，食飯、睇戲完全由她決定，但最後都是樓主付錢。其後他們曾去過一次短程旅行，該名女生更因小事發脾氣，回到香港後，更封鎖了樓主的社交平台帳號，他亦指，覺得很多港女事業心太重，適合做工作夥伴。

他表示，自己曾與內地女生約會過，發現她們比較「開放」。有次他回鄉探親，經親戚介紹下，認識了一個內地女生，交往半年後便登記結婚。

兜兜轉轉，都係揀返大陸妹...大陸妹肯相夫教子，適合做老婆。

帖文一出，引起不少網民留言，有人認為香港女生「貪錢」、經常「收兵」，又「自我感覺良好」、「個個當自己女神」，又有港男指，自己曾與內地女生交往過，認為她們較爽快，不會「黑面」、「無禮貌」。

不過亦有不少網民撐港女，指港女夠真不會說謊，反而經常出現港男與內地女婚後不和諧的新聞，亦指港女婚前婚後相處相差不遠，但內地女婚後性格態度可180度轉變，才是真正「有機心」。

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責任編輯：羅嘉欣