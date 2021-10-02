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【體育發展】霍啟剛再倡成立體育文化旅遊局　推動體育產業化

社會 12:08 2021/10/02

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霍啟剛建議成立體育文化旅遊局。（資料圖片）

本港與今屆東京奧運會取得佳績，掀起一陣熱潮，港協暨奧委會副會長霍啟剛認為，要繼續促進本港體育發展、推動體育產業化港府應進行政策研究，並盡快成立「體育文化旅遊局」

霍啟剛出席電台節目時說，港府應推動體育精英化、普及化及盛事化，包括加強科研及醫療方面的支援，以延長運動員生涯；亦應考慮投資資源在非精英項目，包括新興運動如滑板。

霍啟剛倡儀成立體育文化旅遊局多時，他認為如需在文化和體育方面有更多政策措施，需要一個政策局專責處理，亦可改善現有只視體育為康文活動的方針。

對於廣東、香港、澳門將主辦下屆全國運動會，霍啟剛說其中要面對的挑戰包括處理住宿及場館分配問題，由於香港住屋及土地較為緊張，未必適合設置選手村，或由深圳及珠海處理

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記者：黃悅晴

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