【我家無難事】馬德鐘角色自私惹負評　守得雲開獲網民平反：搞笑掂吖！

由王心慰（Amy姐）監製的TVB新劇《我家無難事》，雲集一眾資深演員包括鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉、王君馨、關禮傑及楊卓娜等。在劇中馬德鐘飾演的得勤為人小氣，開播至今惹來不少負評，但近日隨著劇情推進，觀眾對「馬神」略有改觀，評論由負轉正，Amy姐大讚馬德鐘為角色下了不少功夫。

自從鮑姐飾演的羅美蘭離世後，故事重點便圍繞著得勤（馬德鐘飾）、得寶（車婉婉飾）及得明（楊明飾）三兄妹；得勤由於自私兼自以為是，為人又小氣，開播以來招惹一定負評，網民直指其角色未夠討好：「成世靠阿媽靠老婆！」、「得勤呢個角色，唔知係佢自私自利搵屋企人笨，定係佢活喺自己世界，真心覺得自己為屋企人好。」

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▲ （劇集截圖）

不過監製Amy姐設計角色又豈會如此簡單，得勤雖然缺點多，但內心卻關心及緊張家人，且對前妻羽菲（唐詩詠飾）十分著緊；加上是次馬神放下「瀟洒正氣」包袱，飾演動作、表情誇張、帶點心機女而又小氣的偽大男人，由於演得入木三分，故逐漸成功贏回網民心，近日評論轉負為正，大讚馬神角色有孟波影子。

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▲ （劇集截圖）

網民留言包括：「馬神角色真係好似孟波，以前覺得佢唔識做戲，原來搞笑掂！」、「馬神勝在呢個年紀身材仲好fit，又夠高大，都算靚仔，好適合做類似孟波的搞笑但本身型的角色」、「得勤其實唔係咁差，佢對老婆好專一，只係太過自戀又懷緬昔日光輝，成日想東山再起，呃呃騙騙搞到神憎鬼厭」、「馬神做慣正經角色，今次改變戲路唔係個個慣，我就覺得唔錯」、「覺唔覺馬德鐘老咗似鄭少秋？」、「搵佢演丁蟹」。

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對於馬德鐘終獲正評，Amy姐大表感動，並謂看到馬神為了得勤這個角色確是下了不少功夫：「佢雖然咁有經驗，但依然好勤力同好緊張，佢每次都會睇番自己演成點，又成日加好多自己諗出嚟嘅Punch Line落個角色度，我好欣賞佢。」

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另為配合宣傳，無綫官方網日前上載2015年馬神受訪時，大談對兒子馬在驤將來若要入行的看法：「將來佢選擇做乜，只能分析利同害畀佢聽，既然佢有條路自己希望選擇嘅，你一定要畀佢行；對與錯都要畀佢經歷。」足證思想開通，難怪每次在驤提起與爸爸合作感受，都必然大叫好玩過癮冇壓力，足證二人關係甚好。

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