  • 32°C
香港時間 : 20211002日 (週六) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【我家無難事】馬德鐘角色自私惹負評　守得雲開獲網民平反：搞笑掂吖！

娛樂 12:44 2021/10/02

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由王心慰（Amy姐）監製的TVB新劇《我家無難事》，雲集一眾資深演員包括鮑起靜（鮑姐）、馬德鐘、唐詩詠、楊明、車婉婉、王君馨、關禮傑及楊卓娜等。在劇中馬德鐘飾演的得勤為人小氣，開播至今惹來不少負評，但近日隨著劇情推進，觀眾對「馬神」略有改觀，評論由負轉正，Amy姐大讚馬德鐘為角色下了不少功夫。

自從鮑姐飾演的羅美蘭離世後，故事重點便圍繞著得勤（馬德鐘飾）、得寶（車婉婉飾）及得明（楊明飾）三兄妹；得勤由於自私兼自以為是，為人又小氣，開播以來招惹一定負評，網民直指其角色未夠討好：「成世靠阿媽靠老婆！」、「得勤呢個角色，唔知係佢自私自利搵屋企人笨，定係佢活喺自己世界，真心覺得自己為屋企人好。」

【我家無難事】楊明跟關禮傑原來是父子？　黃嘉樂演出獲網民讚賞：有冇機會做男一

（劇集截圖）

不過監製Amy姐設計角色又豈會如此簡單，得勤雖然缺點多，但內心卻關心及緊張家人，且對前妻羽菲（唐詩詠飾）十分著緊；加上是次馬神放下「瀟洒正氣」包袱，飾演動作、表情誇張、帶點心機女而又小氣的偽大男人，由於演得入木三分，故逐漸成功贏回網民心，近日評論轉負為正，大讚馬神角色有孟波影子。

【我家無難事】鮑起靜年青受訪片被讚氣質出眾　鮑姐結婚42年為家庭無私奉獻

（劇集截圖）

網民留言包括：「馬神角色真係好似孟波，以前覺得佢唔識做戲，原來搞笑掂！」、「馬神勝在呢個年紀身材仲好fit，又夠高大，都算靚仔，好適合做類似孟波的搞笑但本身型的角色」、「得勤其實唔係咁差，佢對老婆好專一，只係太過自戀又懷緬昔日光輝，成日想東山再起，呃呃騙騙搞到神憎鬼厭」、「馬神做慣正經角色，今次改變戲路唔係個個慣，我就覺得唔錯」、「覺唔覺馬德鐘老咗似鄭少秋？」、「搵佢演丁蟹」。

同場加映：AK、Lokman專訪

對於馬德鐘終獲正評，Amy姐大表感動，並謂看到馬神為了得勤這個角色確是下了不少功夫：「佢雖然咁有經驗，但依然好勤力同好緊張，佢每次都會睇番自己演成點，又成日加好多自己諗出嚟嘅Punch Line落個角色度，我好欣賞佢。」

【我家無難事】52歲馬德鐘自覺逆齡生長　網民指跟兒子馬在驤如兩兄弟

（節目截圖）

【我家無難事】馬在驤首度客串電視劇　與父親馬德鐘揸電單車鬥型

另為配合宣傳，無綫官方網日前上載2015年馬神受訪時，大談對兒子馬在驤將來若要入行的看法：「將來佢選擇做乜，只能分析利同害畀佢聽，既然佢有條路自己希望選擇嘅，你一定要畀佢行；對與錯都要畀佢經歷。」足證思想開通，難怪每次在驤提起與爸爸合作感受，都必然大叫好玩過癮冇壓力，足證二人關係甚好。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！
14:48 2021/10/01
【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！
【我家無難事】TVB「御用師奶」演活小人物逾30年　曾慧雲抱不婚主義享受愛情長跑
18:02 2021/09/23
【我家無難事】TVB「御用師奶」演活小人物逾30年　曾慧雲抱不婚主義享受愛情長跑
【我家無難事】楊明跟關禮傑原來是父子？　黃嘉樂演出獲網民讚賞：有冇機會做男一
13:53 2021/09/29
【我家無難事】楊明跟關禮傑原來是父子？　黃嘉樂演出獲網民讚賞：有冇機會做男一

你可能感興趣

【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！
14:48 2021/10/01
【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！
【我家無難事】TVB「御用師奶」演活小人物逾30年　曾慧雲抱不婚主義享受愛情長跑
18:02 2021/09/23
【我家無難事】TVB「御用師奶」演活小人物逾30年　曾慧雲抱不婚主義享受愛情長跑
【我家無難事】楊明跟關禮傑原來是父子？　黃嘉樂演出獲網民讚賞：有冇機會做男一
13:53 2021/09/29
【我家無難事】楊明跟關禮傑原來是父子？　黃嘉樂演出獲網民讚賞：有冇機會做男一
馬德鐘 馬在驤 我家無難事 鄭少秋 關禮傑 楊明 鮑起靜 車婉婉 楊卓娜 王君馨

最高瀏覽

【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
12:45 2021/10/01
【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
【銀髮女神】迎來60歲生辰撰長文抒發感受　葉蒨文銀髮造型慶登六：我享受優雅地變老
17:45 2021/10/01
【銀髮女神】迎來60歲生辰撰長文抒發感受　葉蒨文銀髮造型慶登六：我享受優雅地變老
【藍嬰綜合症】家長嫌奶粉「熱氣」轉用蔬菜水沖奶　初生嬰亞硝酸鹽中毒患「藍嬰綜合症」
16:21 2021/10/01
【藍嬰綜合症】家長嫌奶粉「熱氣」轉用蔬菜水沖奶　初生嬰亞硝酸鹽中毒患「藍嬰綜合症」