【家長注意】屯門市廣場怪男猛力扯4歲女童頭髮狂甩 港媽：嚇到心離一離

▲ 屯門市廣場怪男猛力扯4歲女童頭髮狂甩

家長與子女外出時要提高警覺，以免子女受傷。日前有港媽在社交平台指，與女兒利經屯門市廣場時突然被陌生男子襲擊，女兒被男子大力扯頭髮不停甩，嚇得母女不知所措。

港媽向Facebook群組報料，指日前與4歲女兒、婆婆行屯門市廣場時，小朋友因要去廁所，行經廁所門口附近時，突然有一個男人很用力地扯住小女孩的頭髮，更用力左右甩女孩的頭兩下。當時怪男的身邊有2個人，不停大叫喝止，叫男人放手。隨後怪男停手，怪男與同行兩個人不停向母女道歉。

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此時3名商場保安到場，企港媽已嚇到魂飛魄散：

我個陣嚇到個心都離一離，都未嚟得切反應，淨係即刻抱走個囡攬實佢。而我個囡個陣係嚇到淨係知好痛同大喊。

港媽續指，至今都不知道發生甚麼事情，只希望道出事件始末，提醒各位家長小心保護小朋友：

我其實唔知發生咩事，現在提返仲驚，好想俾多啲人知，又好想提大家小心，保護小朋友

不少家長都表示十分擔心，稱與小朋友外出真的要「一眼關七」，有網民稱「我自己同小朋友出街實係會一眼關七，不時周圍望，尤其是有陌生人靠近佢哋時一定會盯緊，同埋用最短時間行近小朋友身邊。」另有網民提議事主暫時都不要到該商場，以免小朋友有陰影。

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責任編輯：王明芳