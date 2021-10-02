【高熱量陷阱】工作忙碌1個月食足12次外賣　24歲男患急性胰腺炎抽出「牛奶血」

▲ 工作忙碌1個月食足12次外賣，24歲男患急性胰腺炎抽出「牛奶血」。

不少打工仔食無定時，為了方便，一日三餐都會吃外賣。內地一名24歲男子，因工作忙碌，幾乎一日三餐都吃外賣，試過一個月叫外賣次數高達12次，近日他突然感到劇烈腹痛，到醫院檢查後，發現患上高脂血症性急性胰腺炎，抽血時更抽出乳白色的「牛奶血」。

根據內地媒體報道，廣東佛山一名24歲林姓男子平時工作繁忙，經常靠外賣解決三餐，近來他吃了好幾頓豬頭肉後，突然腹痛難忍，原以為吃壞肚子，但直至凌晨，痛感依然持續，於是立即前往佛山市第二人民醫院求診。

最新影片推介：【活得健康啲】遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

醫生檢查後發現，林男的血清甘油三酯高達82.82mmol/L，遠遠高於正常值的0.44至1.80mmol/L，需立即進行血漿置換手術。醫生為他抽血時，更抽出「牛奶血」，血漿呈乳白色混濁狀。所幸經過治療後，小林恢復情況良好，目前仍留院觀察中。

林男事後表示，自己平時飲食不規律，單單在8月份，就叫了12次外賣，當中包括炸雞、滷肉飯和燒味等高熱量食物，而且又喜歡喝甜味飲料，此前，他已患過兩次胰腺炎，但出院後沒有控制飲食。

同場加映：「三高」患者最年輕30歲 拆解高膽固醇元兇+推介預防食療

醫生解釋，血液濃度的甘油三酯太高，容易引起急性胰腺炎，患者本身血脂偏高，但沒有定期體檢，也沒有服用藥物，長期累積就導致血脂過高，引致急性胰腺炎。報道亦提及幾招預防「牛奶血」：

定期體檢，及早發現血脂異常，及時改善生活方式或者接受治療。

控制體重，加強運動，達到理想體重範圍。

控制油脂攝取量，盡量避免高油高脂食品。

減少甜食類的攝取，甜食會刺激肝臟合成甘油三酯，加重乳糜血症。

不宜過量飲酒。

最新影片推介：【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁 鄭麗莎公開減肥修身秘訣

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣