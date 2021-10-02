【聲夢傳奇】炎明熹收《青春本我》超緊張　姑丈為16歲Gigi出道感忐忑：冇諗過咁快

▲ 炎明熹與姑接受Do姐訪問。

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）推出個人首支單曲《真話的清高》，近日四出宣傳，昨日（10月1日）在到商台接受《口水多浪花》主持鄭裕玲（Do姐）的訪問，炎明熹的姑丈亦難得一同受訪。

炎明熹稱雖然從小都會唱歌，但當時不察覺自己喜歡音樂。反而原來是因為炎明熹姑丈隨老師學唱歌，而他覺得Gigi有潛質，於是安排Gigi也隨老師學藝，結果激發出Gigi的潛質。

為了令Gigi進步，姑丈幫她報名參加各大小歌唱比賽，以取經驗，改善歌藝。結果因為參加《聲夢傳奇》並成三料冠軍由此當上歌手。

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姑丈炎明熹心情忐忑

不過Gigi只16歲並且同時仍在求學階段，所以現時已退休的姑丈負責隨Gigi工作以便照顧及監護。

所以對於Gigi現已出道成為歌手，姑丈坦言：「我哋都冇諗過咁快，始終佢都仲係細，要讀完書先，點知有呢個機會出現咗，變咗而家係另一個階段，所以會喺佢身邊幫吓，到佢18歲就交番俾佢自己。」

因為Gigi自稱從未拍過拖，所以Do姐直接問Gigi如何投入感情去演繹歌曲，Gigi回答說：「我好鍾意幻想，得閒會幻想一啲悲慘嘅嘢，又會靠吓啲導師同老師幫吓手。不過我而家比較重要係返學，好彩唱歌對學業影響唔大，同同學之間嘅相處亦都冇乜大問題，佢哋都好支持我。」

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Gigi拍劇緊張

稍後Gigi將與聲夢一眾學員參演電視劇《青春本我》，她表示已收到劇本，但坦言首次拍劇感不安：「超級緊張，又有少少尷尬，尤其係要望住對方交戲！不過我都覺得拍戲都有好處，尤其作為表演者，係一個儲經驗嘅方法。」

但Do姐指拍劇的確有點辛苦，要有定心理準備，Gigi反問：「嘟姐你有乜嘢Tips畀我？」嘟姐笑說：「叫定姑丈幫妳煮嘢食。」 Gigi笑說：「佢只係識用水煮熟雞胸肉同西蘭花！」

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Gigi考起Do姐

不過Gigi稱從不揀飲擇食，但不時爆「冷笑話」的Gigi卻稱沒有特別喜愛的食物，甚麼也會吃，除非是不能食得的食物。Do姐好奇問是甚麼？Gigi稱：「米田共」，令一向轉數快的Do姐也一時無言以對。

然後Do姐只好笑說Gigi適合做這行，因為工作時的飲食安排都不太理想。Gigi說自己平時沒有特別喜好，亦不會貪靚買衫。