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【刑事毁壞】赤膊單車男疑不滿被響咹　硬物狂敲的士擋風玻璃後逃去

社會 14:41 2021/10/02

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赤膊單車男疑不滿被響咹，硬物狂敲的士擋風玻璃後逃去。

大角咀今早（2日）發生單車男與的士司機爭執事件，赤膊單車男疑不滿被響咹及被拍，瘋狂以硬物打碎的士擋風玻璃，要求的士司機交出手機。司機情急之下倒車並報警，單車男其後踩單車離開。警方將案件列作刑事毁壞處理。

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事發今晨7時許，根據的車Cam影片，的士當時沿大角咀道行駛，駛至近九龍殯儀舘對開位置，單車則駛於馬路中間，的士司機響咹示意擋路，疑引起赤膊男不滿，對方停車並舉起單車，作勢將單車擲向的士，又情緒激動地朝司機咆哮。的士司機期間疑曾以手機拍下對方照片，雙方口角，赤膊男之後用硬物扑爆的士擋風玻璃，玻璃被擲至出現一個破洞，他多次大叫「攞部電話黎！」，並從打算從破洞伸手入車內，司機回應：「部電話唔係你架。」

的士司機之後倒車，赤膊男踩單車離去。的士司機報警求助，疑被玻璃碎片𠝹傷，清醒送往廣華醫院治理。警方接報到場，經初步調查，案件列作刑事毀壞，交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：黃悅晴

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