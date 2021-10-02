【十大傑青】劍擊女神江旻憓獲選十大傑青　「感謝世界上最好的香港觀眾」

▲ 江旻憓獲選為十大傑青。

「十大傑出青年選舉2021」結果今日揭曉，7名獲獎者包括劍擊運動員江旻憓、研發新冠病毒抗原快速測試產品的相達生物科技創辦人招彥燾、金記控股有限公司主席徐汶緯等。

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國際青年商會香港總會公布今年十大傑出青年名單，得獎者為年齡介乎21至40歲的香港青年，為社會有正面付出。 其中香港女子劍擊運動員江旻憓致辭時表示，自己從小立志要當個乖女兒，因她有一對好父母，犧牲了自己的夢想，為了成全 她的夢想。江旻憓說，自己大學畢業後一心想朝着「平安穩定的工作」目標前進，但不幸在2017年7月訓練時受傷，情況嚴重更需接受膝蓋十字韌帶重建手術，受傷後才發現自己有多熱愛劍擊運動，她指自己當時心想，「受傷反正已經不平安了，那麼也不要穩定了。」因此發奮圖強，成為全職運動員。

江旻憓又談到於今屆東京奧運的經歷，她說在比賽前已經做好輸和贏的心理準備。很想贏，因為相信其團隊、訓練和自己的進步；就算輸，也希望可以讓小朋友看到運動員如何積極面對失敗，從中學習，繼續努力。雖然今次奧運會沒有拿到獎牌，但江旻憓說，感恩自己有世界最好的團隊支持、有香港觀眾無比慷慨的讚賞、 支持、鼓勵和諒解。

談到對年青人打氣的說話，江旻憓說，「無常」，因此明天可能會 更好；「無我」，因此未來可能會更大。她指自己獲獎後會繼續努力工作，亦期待有更多機會能與中小學生及青年人交流互動。

江旻憓兩度當選「香港傑出青少年運動員」，2019年初於劍擊世界盃古巴站和巴塞隆拿站女子重劍項目均奪得金牌，世界排名更躍至第一位。今屆全運會女子重劍個人賽，江旻憓擊敗東京奧運金牌得主孫一，為港隊嬴得一面銅牌。江旻憓亦是一位學霸，於2012年成功考進美國史丹福大學修讀國際關係學士學位，其後在中國人民大學攻讀法律碩士，2021年9月將入讀香港中文大學法律博士課程，她的夢想是希望日後能夠加入聯合國工作。

其餘獲選為十大傑出青年的人士，包括研發多種新冠檢測產品的相達生物科技創辦人暨行政總裁招彥燾、香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、泌尿外科專科醫生張源津、金記控股有限公司主席徐汶緯、港大李嘉誠醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安、簡松年律師行顧問律師簡汝謙。

▲ 十大傑出青年。（湯致遠攝）

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記者：黃悅晴