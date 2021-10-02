【明星豪宅】林夏薇行動粉碎搬出豪宅謠言　與毛孩天台露營賞維港靚景【多圖】

▲ 林夏薇與丈夫住於山頂豪宅。

最前在《七公主》有大膽演出，同時演技獲讚的林夏薇。其實她忙於拍劇外也經營飲食生意，在2015年7月25日與較她年長16年的金融才俊莫贊生結婚，二人於太平山頂的豪宅築愛巢，有指其豪宅市值15億。

現年34歲的薇薇與丈夫十分恩愛，可是結婚多年仍膝下猶虛，不過愛心爆棚的薇薇家中養有兩犬，並十分愛錫這兩隻毛孩。

【七公主】林夏薇新劇挑戰身心底線 憑演出搣甩闊太標籤證明實力

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行動粉碎謠言

之前，有傳林夏薇已搬出山頂豪宅，她雖然沒有開腔回應，不過用行動粉碎謠言。

她在昨日（10月1日）於個人社交平台上載於家中天台與愛犬「露營」的相片。

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從相中所見，她其中一隻狗在露內，薇薇對住開揚海景，邊使用電腦邊輕另一隻狗的臉。她並寫「國慶快樂！放個假！❤️#holiday #camping #天台露營」

永城都忍唔住留言：「終於買咗😂😂借嚟打卡吓呀！」薇薇大方回應：「welcome」。

其實薇薇過往在社交平台分享生活點滴時，也由此把家中內貌曝光。

其家裝潢和設備都十分豪華，除可飽覽維港的無敵大海景，更有自家的健身室及游泳池。

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