【酒店倒塌】花蓮拆卸中酒店倒塌　車CAM直擊鐵騎士路過險遭活埋

▲ 花蓮拆卸中酒店倒塌，車CAM直擊鐵騎士路過險遭活埋。

台灣花蓮一座折卸中的飯店，昨日（1日）下午突然倒塌，橫臥路面，壓毀多輛汽車，消防人員封鎖現場，搜索是否有人受困。有行車紀錄儀畫面顯示，酒店倒塌時，剛好有一輛電單車經過，所幸經確認後，該司機沒有被壓到受傷。

根據中央社報道，花蓮縣消防局昨日下午3時許接獲民眾電話通報，位於花蓮市國聯5路、國民9街口正在拆除的「漫波假期飯店」突然倒塌，有車輛因擠壓起火，也壓毀台電變壓器，附近住宅無法供電，現場道路封閉。

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有目擊者表示，事故發生前覺得飯店看起來「不太穩」，沒想到真的倒塌了，根本來不及逃，不確定有沒有車輛經過。

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有行車紀錄儀畫面顯示，酒店倒塌時，疑似有一輛電單車經過，未知司機安危，所幸隨後有媒體引述消防消息指，當局已透過車牌找到該名司機，他在大樓倒下前一刻驚險閃過，沒有大礙。目前，事故沒有造成傷亡。

漫波假期飯店為地下1層、地上7層樓建物，屋齡超過30年，2018年售出後，一直停業。

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責任編輯：羅嘉欣