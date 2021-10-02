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【開心速遞】「佐治」張明偉離開《愛回家》　伴父親張永森消遣：第一次陪爸爸入馬場

娛樂 16:29 2021/10/02

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張明偉陪父親入馬場。

「佐治」張明偉已離開TVB，在今晚（10月2日）播出的《愛·回家之開心速遞》亦是他最後一集的演出。張明偉在今日約下午5時，在個人IG上載自己的「佐治」造型黑白照片，並寫：「說了再見，約定再見，今晚8點見！來生再見，Ciao。」與此角色告別。

在《愛·回家之開心速遞》演「有錢仔」的張明偉，其實在現實中，家庭背景亦不普通。

張明偉在昨日（10月1日）與父親一同入馬場，他在個人社交平台上戴與父親的合照寫道：「原來咁大個仔第一次陪爸爸入馬場，有得食有得拎，happy family day!」相中兩父子都官仔骨骨，網民亦指他們兩父子好似樣。

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獲頒銅紫荊星章

張明偉的父親頗有來頭，其父張永森在1973年畢業於香港大學，是一位律師，為自由黨創黨成員之一，由1982年1月1日至2019年12月31日任深水埗區議員。

張永森在1998年從市政局功能界別晉身立法會，於1999年12月30日因臨時市政局被政府解散，他辭職以示抗議。

此外，張永森在1993年獲委任為太平紳士。2009年獲頒授榮譽勳章、2016年獲頒授銅紫荊星章。

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美國UCLA畢業

至於現年32歲的「佐治」張明偉就讀長沙灣天主教英文中學，與MIRROR成員陳卓賢（Ian）為校友。

後來張明偉往美國升學，入讀University of California, Los Angeles（UCLA）。此校是全美入學錄取最競爭激烈的公立大學之一，共出了25位諾貝爾獎得主、3位菲爾茲獎得主，所以張明偉在《愛·回家之開心速遞》劇內劇外也是尖指。

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感激家人支持

張明偉在UCLA傳理系畢業後返港，同年加入TVB任《今日VIP》助理編導，之後入讀TVB第25期藝員訓練班，在2011年畢業後成為藝員，一直默默耕耘，終於憑《愛‧回家之開心速遞》飾演「佐治」一角功入屋。

至於張明偉的媽媽，是為位英文老師。出身富裕家庭的他曾表示，入行以來家人對其最大支持並非金錢，而是讓他自由發展去追音樂夢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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