【十大傑青】由飛仔至打造飲食王國　金記冰室老闆徐汶緯：字典裏沒有不可能

▲ 徐汶緯。（湯致遠攝）

金記控股有限公司主席徐汶緯於2012年接手經營金記冰室，打造成有超過30間分店的飲食王國。徐汶緯說自己曾是「飛仔」，雖讀得書少，自問輸在起跑線，但本着字典中沒有「不可能」的衝勁，最終成為經營飲食王國的「老細」，亦獲選為今年十大傑出青年之一。

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徐汶緯在破碎家庭的環境長大，跟着爺爺嫲嫲生活。 中三那年被學校勸退，即使再嘗試多讀一年夜校，但對學習提不起勁，最終輟學。踏進社會大學後試過於不同行業工作，如汽車維修、柯式印刷、地盤雜工等，每月靠着數千元薪金，形容自己渾渾噩噩、吃喝玩樂，蹉跎4年時光，終日在屋邨與「飛仔」朋友流連度日。

直到一次徐汶緯四叔點醒他，讓他驚覺自己都養不起，將來很難養家，因而與同學創業，向親友借了10萬元在筲箕灣開串燒店，用4年便賺了人生第一桶金。可惜其後因為經營不善結業，他亦因為投資失利輸清光。徐汶緯憶述，當年屹立筲箕灣半世紀的金記冰室要結業，當時他於門口排隊等位靈機一觸，覺得冰室在香港大有市場，最後傳承這道金漆招牌。

經過悉心經營，徐汶緯現時已擁有近30家餐廳。 徐汶緯表示，希望以自己的經歷感染港人，以生命影響生命，當遇上困難時要記得：「字典裏沒有不可能！」

其他獲選十大傑出青年：

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其餘獲選為十大傑出青年的人士，包括研發多種新冠檢測產品的相達生物科技創辦人暨行政總裁招彥燾、香港管弦樂團駐團指揮廖國敏、泌尿外科專科醫生張源津、港大李嘉誠醫學院臨床腫瘤學系臨床副教授林嘉安、簡松年律師行顧問律師簡汝謙及劍擊運動員江旻憓。

劍擊女神江旻憓獲選十大傑青，「感謝世界上最好的香港觀眾」，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴