【疫苗接種】多個地區團體合辦九龍城區長者疫苗接種日　189人即場接種科興疫苗

▲ 多個團合辦九龍城區長者疫苗接種日。（聶德權Facebook）

九龍城區多個地區團體今日（2日）於紅磡社區會堂舉行「九龍城區長者疫苗接種日」，約205名長者參與，外展醫生即場為有意接種疫苗的189人即場接種科興疫苗。公務員事務局局長聶德權到場視察，許多長者未接種是基於對疫苗資訊，及自身身體狀況未及了解，再次鼓勵市民盡快接種。

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長者疫苗接種日活動包括健康講座認識新冠疫苗、醫療諮詢及即時接種新冠疫苗服務。聶德權與在場交流，他引述有長者指剛完成手部手術，亦有人正服食薄血藥的長者擔心是否可以接種，在現場諮詢醫生問清問楚後，亦決定即時接種。聶德權指出，由此可見，許多長者未接種，是基於對疫苗資訊，或自身身體狀況未及了解。

當局指出，專家建議，長者在沒有急症的情況下應盡快接種新冠疫苗，所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。社區疫苗接種中心在本月和下月繼續為市民提供接種第一劑疫苗服務。所有合資格接種人士均可領取「即日籌」接種疫苗。此外，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院的新冠疫苗接種站亦已投入服務，方便在醫院覆診的病人和訪客接種復必泰疫苗，無須預約。

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責任編輯：黃悅晴