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【星空下的仁醫】鄭嘉穎馬國明台慶劇宣傳片推出　好兄弟11年後再合作有默契

娛樂 14:17 2021/10/02

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《星空下的仁醫》宣傳片。

鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢等演出的TVB台慶劇《星空下的仁醫》，將於10月18日晚首播，在昨晚（10月1日）播出首條宣傳片。

這條《星空下的仁醫》宣傳片把動漫與真人結合，先以動漫片段帶出兩名星際使者的故事，配以一把溫柔的女聲擔任旁白：「傳說有兩名星際使者擁有無窮力量，佢哋肩負拯救人類嘅使命同黑暗戰鬥，為呢個世界帶嚟光明同希望。」

故事說到大半，鏡頭即轉到手術室場景，原來何依婷正一臉慈愛地對著躺在手術床上的小朋友說故事；此時穿上醫生袍的鄭嘉穎及馬國明推門而入，並向小朋友謂：「不過超人都要你幫手去完成任務架！」

當小朋友天真地發問：「咁點幫呀？」馬國明即以認真熱血mode回應：「就係同我哋打敗病魔，創造奇蹟。」

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而嘉穎出場時更頭戴「七彩小熊帽」，氹小朋友時亦異常投入。在宣傳片彩蛋部分，馬國明問嘉穎：「話我哋勁過超人，會唔會誇張咗啲？」身為人父的嘉穎即回答：「小朋友係要氹嘅，第日做咗老豆你就明架喇。」

馬國明與鄭嘉穎拍宣傳片期間，接受無綫娛樂新聞台訪問，馬國明笑指拍手術室戲份不簡單：「手術室嘅戲真係要用好多時間拍攝，時間長過拍打戲，因為要好細緻每個Step都拍晒，亦有醫生監場，每個手勢同Step都唔錯得。」

談到二人繼《鐵馬尋橋》後相隔11年再合作，馬國明笑言：「同識咗好耐嘅朋友拍，個默契好快會返番嚟。」

鄭嘉穎則補充謂：「佢講咗好耐我哋班演員有冇緣份再拍番一套。（咁拍咩？）拍喜劇啦，開心啲，又唔使咁辛苦。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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