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【國際比賽】蕭邦國際鋼琴大賽下周於波蘭華沙舉行　「鋼琴神童」沈靖韜將出戰

社會 18:49 2021/10/02

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沈靖韜將於下周出戰第18屆蕭邦國際鋼琴大賽。（大會圖片）

第18屆蕭邦國際鋼琴大賽下周舉行第一階段比賽， 87位選手中，約一半人將可進入下一階段比賽。香港唯一進入正賽階段的選手、有「鋼琴小神童」之稱的沈靖韜，將於當地時間10月4日出賽。

第一階段比賽將於當地時間10月3日至7日舉行，其中來自香港的沈靖韜將於10月4日下午出賽。沈靖韜是今屆比賽唯一通過預賽的香港選手，他自小擁「鋼琴小神童」之稱，於2006年只得10歲時，在德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽勇奪冠軍，打破世界知名鋼琴家郎朗12歲奪冠的紀錄，成為全城焦點。

沈靖韜於中二時赴英國著名的貴族學校哈羅公學（Harrow School）讀書，並以英國高考3A*及3A的佳績考入美國哈佛大學，主攻讀經濟學學士，同時修讀由哈佛及新英格蘭音樂學院合辦的鋼琴碩士課程。

蕭邦國際鋼琴大賽是5年一度的音樂界盛事，今屆比賽因疫情關係兩度延遲，大會最後定於今年10月2日至23日於華沙舉行比賽。根據大會資料，今年有超過500名鋼琴家報名參賽，164人入圍預賽，包括3名香港代表。評審其後於151位出席預賽的選手中選出87人。比賽設第1至第6名，冠軍選手將得4萬歐元獎金、亞軍及季軍分別得3萬及2萬歐元獎金。第4至6名亦分別可獲7,000至1.5萬歐元獎金不等。

翻查資料，「鋼琴王子」李雲迪曾以18歲之齡於第14屆比賽奪得第一名，成為比賽首位獲金獎的中國人，李雲迪奪獎後曾到港舉行演奏會。

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記者：黃悅晴

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