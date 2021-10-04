【文體旅局】旅遊業界冀新政策局提升旅遊配套　姚柏良：藉文化體育助行業升級轉型

▲ （左至右）李振庭、姚柏良、蘇子楊。（陳葆琳攝）

港府擬增設文化及旅遊局，中國旅遊協會副理事長、旅行社解困大聯盟召集人姚柏良接受本報訪問時表示，政府一直對旅遊業欠缺高層次的統籌，成立「文體旅遊局」，可加強香港的歷史文化保育，推動文化和體育盛事，為旅客帶來更豐富的旅遊體驗，助力行業升級轉型。

姚柏良指，香港有很多海濱好去處、包括炮台山東岸公園、西九文化藝術公園、觀塘海濱花園及位於承豐道的啟德郵輪碼頭等，這些旅遊資源過去缺乏打造：「除了未來個數個大型基建，航天城、西九文化區、啟德體育園直接與旅遊業相關，其實尚有很多好好的資源可以開發。」他認為，香港需要一個專門的政策局提升旅遊資源的軟件及硬件配套。

外遊旅行團代理商協會主席、聯盟發起成員之一蘇子楊以啟德郵輪碼頭為例，他批評該區發展緩慢，已發展6、7年時間，周邊環境仍是沙塵滾滾，無人問津，政府對此亦是不聞不問︰「這個地方做展覽不知幾好，其實如果起酒店，更有無敵海景」，他說，如果新加坡有漁人碼頭，當地早已開滿餐廳，吸引人到該地消費，現時香港是浪費了整個維港景色。

美麗華旅遊總經理、同樣為聯盟發起成員的李振庭認為，本港女人街、廟街及鯉魚門海鮮街管理不善，並無政策局進行統籌工作，包裝香港的景點：「旅發局去海外推廣行山路線，每年都有一本書介紹外國人來港行山，但問題是他又有沒有理解香港做入口的旅行社，又沒有真是推動到這樣事情呢……香港負責接待的旅行社有沒有跟住旅發局推廣的事情來做呢，這是一個問號。」他說，如果有一個旅遊局，直接管理旅行社，則可以為旅行社提供大方向，並適時為業界提供協助。

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記者：陳葆琳