【開心速遞】「佐治」正式離開《愛回家》　張明偉黑白照紀念角色：溘然長逝

▲ 張明偉離巢《愛回家》。

「佐治」張明偉已離開TVB，昨晚（10月2日）播出的《愛·回家之開心速遞》是他最後一集的演出。劇迷原預計劇情會交代「佐治」 的去向，可是昨晚一集一如平時講眾人補習社的日常經歷，未有正式關於佐治將離開劇組的情節。

張明偉在昨日約下午5時，已在個人IG上載「佐治Sir」造型黑白照片，寫道：「說了再見，約定再見，今晚8點見！來生再見，Ciao。」

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他再加上一句悼念語，寫道「溘然長逝」以此悼念「佐治」這個受歡迎角色！

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網民不捨

昨晚播出《開心速遞》一集講補習社失竊事件，到最後也未有交待「佐治Sir」是否會離去，網民估劇情可能只會簡單交代佐治有事離開香港，一如早前「安仔」周嘉洛同樣講他出外讀書，而暫別劇組，不過周嘉洛只是要拍其他劇，至於張明偉則有傳之後會正式離巢。

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網民看完昨晚劇情都對佐治依依不捨，留言︰「佐治的離去令我勾起對過去的思念，一路好走」

美國UCLA畢業

至於現年32歲的「佐治」張明偉就讀長沙灣天主教英文中學，與MIRROR成員陳卓賢（Ian）為校友。

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後來張明偉往美國升學，入讀University of California, Los Angeles（UCLA）。此校是全美入學錄取最競爭激烈的公立大學之一，共出了25位諾貝爾獎得主、3位菲爾茲獎得主，所以張明偉在《愛·回家之開心速遞》劇內劇外也是尖指。

張明偉在UCLA傳理系畢業後返港，同年加入TVB任《今日VIP》助理編導，之後入讀TVB第25期藝員訓練班，在2011年畢業後成為藝員，一直默默耕耘，終於憑《愛‧回家之開心速遞》飾演「佐治」一角功入屋。

至於張明偉的媽媽，是為位英文老師。出身富裕家庭的他曾表示，入行以來家人對其最大支持並非金錢，而是讓他自由發展去追音樂夢。

同場加映：張明偉訪問