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【外傭檢疫】羅致光指抵港外傭確診率4.3%比例高　外防輸入須如履薄冰

社會 10:48 2021/10/03

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羅致光指抵港外傭確診率4.3%比例高，外防輸入須如履薄冰。（資料圖片）

政府早前安排每日最多50名外傭抵港入住檢疫中心。勞工及福利局局長羅致光表示，新計劃開展以來，606名抵港的菲律賓外傭中，有26人確診，形容確診比例高，強調外防輸入必須如履薄冰，重申沒有空間增加每天來港的外傭數目。

羅致光今（3日）在網誌稱，由8月30日至上月24日，606名抵港的菲律賓外傭中，有26人確診，是一個非常高的數字。他補充，這批確診外傭在抵港前已接種疫苗，並於上機前72小時內獲得核酸病毒測試陰性結果，到港後全部單獨隔離，應不會在此期間互相感染，指這個4.3%確診比例，一點都「唔簡單」。

他補充，過去一個月，平均每日有約40名外傭能完成多項登機前的要求「成功」到港，雖然不能滿足香港家庭的需要，政府仍需盡量外防病毒輸入，若仍然有人認為當局需要增加每天來港的外傭人數，他都無話可說。

他重申處理從疫情高風險地區輸入外傭，必須如履薄冰，小心翼翼，強調自己每天都會查看菲律賓及印尼的疫情，留意到港外傭確診的情況。

羅致光又稱，當局會每天檢視外傭來源地的疫情、外傭到港後的確診情況、以及指定檢疫設施的運作及預訂情況，亦會繼續探討增加指定檢疫設施的可行性。

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記者：陳麗娜

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