【生命鬥士】小鐵漢手術後細菌感染致肺炎　爸媽擔心：需要第2次洗肺

▲ 小鐵漢進行第6次大手術後細菌感染致肺炎，需要進行第二次洗肺。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，上月底完成第6次大手術，換上新心臟起搏器，並重建單心室循環系統。小鐵漢媽媽昨晚在Facebook發文，指兒子手術後因細菌感染引致肺炎，曾進行第一次洗肺。小鐵漢爸爸表示，醫生今早決定為小鐵漢進行第2次洗肺，爸媽都為此感到擔心。

▲ 小鐵漢需要進行第二次洗肺，網民都為他集氣加油。（來源：小鐵漢媽媽Facebook）

媽媽哭成淚人

小鐵漢順利完成第6次大手術後，早前已經醒過來，在PICU休養。媽媽昨晚發文表示，兒子在手術後因細菌感染引致肺炎，需要進行洗肺。由於小鐵漢現時進食薄血藥，洗肺有一定風險，有機會引致肺出血。然而醫生指出，若不進行洗肺，情況可能更壞。媽媽聽後為兒子打氣：

加油呀呀仔！洗肺啫！對你嚟講係碎料嚟啦！

媽媽續指，小鐵漢昨日進行第一次洗肺之後，上半邊肺部已擴張，惟下半部分仍未有好轉。媽媽進PICU見到兒子重新插喉、呼吸困難，感到難過，「立即哭成淚人」。

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需進行第二次洗肺

爸爸形容手術後「最可怕」的情況發生，想不到「打完終極大佬，仲要畀啲嘍囉病菌挑機」。他昨晚留守醫院陪伴兒子，累得攤在梳化上休息。今早他指醫生安排照X光之後，決定為兒子進行第二次洗肺。

希望今次真係清乾淨，打低肺炎！

不少網民得知消息後，都在帖文下留言，為小鐵漢集氣加油，希望他順利捱過第二次洗肺，平安健康出院，「加油呀小鐵漢！」、「爸爸媽媽唔好太擔心，一定會好！」、「早發現早治療，好快無事！」、「佢人仔細細，但力量超級強大！集氣支持小鐵漢同爸爸媽媽」。

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責任編輯：王明芳