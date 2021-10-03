【綠葉王】余子明轉投ViuTV演《二月廿九》續集　效力大台43年為拍劇險喪命

▲ 77歲余子明並未言休。

早在60年代已投身演藝圈工作的余子明，早年以歌手身份出道，也曾在夜總會獻唱，後因受《歡樂金宵》邀請下加入TVB，至2020年效力無綫43年。

去年8月，余子明拍畢劇集《踩過界II》後便離開大台，當時外界以為他正式退休，但近日余子明就正式復工拍攝ViuTV新劇。

▲ 余子明（右二）拍攝ViuTV新劇。（取自IG）

不過，已77歲的子明叔原來未打算退休，日前ViuTV導演羅嘉駿在社交平台發布新劇《940920》開鏡照片，除有《二月廿九》的男女主角劉俊謙、蔡思韵繼續演出，同時有谷祖琳及余子明參予。

相中余子明穿起淺色外衣十分棈神，狀態甚佳，亦打破了他退休的傳言。

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為拍劇險喪命

余子明在1976年起加入TVB，雖然中途曾離開數年到海外發展歌唱事業，但最終仍返回TVB拍劇。他在大台逾40年的演戲生涯中，參演過的劇集多不勝數，是資深綠葉。

余子明也出演過不少經典劇集，如《封神榜》中的姜子牙、《金枝慾孽》中的鄂公公，而他在綜藝節目《歡樂今宵》中的趣劇演「大眼雞」就最為觀眾熟悉。

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余子明為大台效力拚搏，他提起當年拍攝《尋秦記》，因馬車突然下塌，致撞傷腦部險喪命。

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他表示當年撞傷大腦後痛到不能言語，但為免阻礙劇組拍攝，他就繼續開工。直至幾日後，他回家感到身體不適，於是入院才查出腦移位，亦有內出血情況，需花近20萬做手術，並自付部分醫藥費。現時，他的頭部亦有留下明顯疤痕。

余子明在TVB效力多年，最終被投閒置散，但他都對公司無怨言：「我為3個子女供書教學都是他俾錢我。」

同場加映：陳勉良訪問