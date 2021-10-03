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【香港大學】張翔獲續任港大校長為期5年　2023年7月生效

社會 11:51 2021/10/03

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港大校長張翔將繼續出任校長一職，為期5年，2023年7月起生效。（資料圖片）

港大校務委員會今日（3日）發表聲明，指經與教務委員會商議後，一致決定現任校長張翔繼續出任校長一職，為期5年，2023年7月起生效。

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聲明提到，港大過去3年在張翔的領導下更上一層樓，同時能夠應對危機；同時大學在新冠肺炎疫情下，縱使疫情對教職員及學生充滿挑戰，但大學在其研究和教學方面表現出色。

聲明亦提到，港大繼續開展多項具有開創性的戰略性項目，當中很多項目由張翔發起，更取得重大成果，包括薄扶林校區「Tech Landmar」項目、港大深圳校區發展及全球教授招聘計劃，並指出這些項目為港大在世界取得更高成就。

聲明最後表示，校務委員會考慮到未來的挑戰和發展下，認為大學領導層的連續性非常重要，同時對張翔有信心，相信他能繼續發揮其領導，能將港大提升至更高水平。

張翔於2017年出任港大校長，接替於2018年1月離任的馬斐森。根據港大網站介紹，張翔為國際著名學者，學術成就斐然，曾經贏得多個傑出獎項，得獎項目包括2017年工程科學學會 AC Eringen 獎、2016年美國視光學會Max Born 獎、2016年Julius Springer應用物理學獎。他的研究備受美國及國際傳媒關注及報導，其發明更曾獲時代雜誌選為「2008年度十大科學發現」。

他在反修例運動期間曾發表聲明譴責破壞性行動，對立法會大樓發生的暴力事件感痛心，並呼籲各方理性，努力解決紛爭，莫再訴諸對抗。當時的聲明引起很多港大師生及校友不滿，多名學生事後要求與他對話。

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記者：曾卓鋒

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