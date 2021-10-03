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【香港科研】食衞局批出三輪共5.13億元撥款　助本地大學進行新冠肺炎醫學研究

社會 12:05 2021/10/03

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食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）發表網誌。（資料圖片）

食衞局一直支持科研，並透過資助本地醫療衞生研究及健康促進項目。食衛局局長陳肇始今日（3日）表示，面對新冠疫情大流行，食衞局和醫療衞生研究基金先後批出三輪撥款共5.13億元，支持本地大學進行67項針對新冠肺炎疫情相關的醫學研究項目，以提升醫療衞生服務的成效和效率，令全港市民得益。。

陳肇始在其網誌表示，食衞局和醫療衞生研究基金自2020年4月至2021年9月批出三輪撥款合共5.13 億元，支持本地大學進行67項針對2019冠狀病毒病的醫學研究項目，通過應用新科技，進行基礎以至臨牀及社區層面的2019冠狀病毒病研究。

研究項目涉及重要的研究領域，包括病毒的傳播及傳染性、有效的檢測、監控、預防策略、研發疫苗和治療方法及為香港在2019冠狀病毒病大流行後的復原階段早作準備。結合學術界、醫護專業人員和政府部門的努力，這些研究有助我們持續進行的抗疫工作及提升社區對大流行的抗疫能力。

她指，67個研究項目中，有些研究可提供早期結果，有助制訂抗疫政策、提供適切的臨牀管理和治療方法，應用流行病學監測提升防疫措施，包括血清流行病學研究、監測環境中的病毒量、研發疫苗及相關的基礎和臨牀研究、變種病毒進行基因組測序等。

她表示，獲資助的研究中，28個項目的部分成果已在國際知名科學期刊刊登，包括Nature, Science, Nature Medicine, Nature Immunology, Nature Communications, Lancet Microbes, Lancet Regional Health – Western Pacific, Gut, Gastroenterology, Cell Research, Clinical Infectious Diseases, Journal of Travel Medicine, Emerging Infectious Diseases, Journal of Infectious Diseases, Vaccine, mSphere, EClinicalMedicine 及One Health共發表86篇論文，為本地和全球應對2019冠狀病毒病的科學研究提供重大貢獻。

項目團隊將於11月23日舉行的2021年衞生醫護研討會公布相關研究的中期結果。研討會以「以實證為本應對2019冠狀病毒病和其他全球醫療挑戰」為主題，並邀請海外知名專家分享他們在新冠肺炎研究和在臨牀實踐中應用研究成果的經驗。

陳肇始在文末再度強調，食衞局都十分重視醫療衞生方面的科研工作，深信從本地研究獲得的新知識會得以應用於本地醫療實務及醫療政策同時與其他先進國家一同為全球人類對抗這場冠狀病毒病大流行作出貢獻。她表示，食衞局會繼續透過委聘海外和本地專家和支持科研工作，在研究上力臻卓越，以提升本港的醫療成效及醫護質素，讓廣大市民得益，並表示絕不能有一絲的鬆懈。

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責任編輯：曾卓鋒

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