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【狂點壽司】元氣食客上載點菜二維碼遭大整蠱　「網民發辦」9分鐘狂點埋單過萬元

休閒消費 13:03 2021/10/03

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一名元氣食客在facebook群組上載點菜二維碼，遭網民大整蠱狂點埋單過萬元！

有食客昨日（2日）光顧位於將軍澳東港城的元氣壽司店午膳，其後在facebook群組「香港壽司刺身關注組」發文分享，並上載了印有二維碼的點單紙，豈料遭網民大整蠱瘋狂點單變「網民發辦」，最後埋單逾萬港元，引起網民爆笑！

該名食客昨日中午在元氣壽司午餐期間，把印有二維碼的點單紙上載到facebook群組「香港壽司刺身關注組」分享，並留言表示︰「今日到元氣再食」，豈料遭大批網民整蠱掃描二維碼，於9分鐘內為其瘋狂落單，有人更戯稱「驚你唔夠飽」。

單據超長！（「香港壽司刺身關注組」fb群組圖片）

有網民上傳點單記錄片段，「網民發辦」最受歡迎菜式是價值25元的炙燒本鮪大拖羅，一共43份，其次為21元的北海道巨大珍寶帆立貝共40份。而價格最貴是78元的鰻魚飯有21份之多，總值1,638元。還有多份價格較高的刺身、軟殼蟹、牛肉飯、多支飲品及啤酒等，不少食品當時一度顯示售罄。

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而網上流傳了一份疑似該食客的單據，起碼長約4部手機，埋單連同加一服務費，總共10128.8元。食客阻止網民不果，惟有刪帖及退出facebook群組。

網民︰貴過Omakase

事後仍有大批網民在群組留言笑稱，「果然有了消費券，生意都好咗」，有人戲言他幫襯元氣加QR code，「就已經知會咁」、「元氣應該好多謝佢」。更多留言點擊下圖︰

    點擊圖片放大
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網民都好關心元氣有否酌情處理，元氣已回覆傳媒稱，該分店已根據客人在店內的實際消費計算。

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責任編輯︰王明芳

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