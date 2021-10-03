【智慧城市】中大醫院善用物聯網技術　助減少人為失誤提高效率

▲ 中大醫院善用物聯網技術，有助減少人為失誤及提高效率。（資料圖片）

醫傷治病講求專心致志，以科技減省工序，醫護人員便能更專注護理病者。作為智慧醫院先鋒，中大醫院活用科技提高效率，為用家帶來優質服務，與香港建構智慧城市的目標如出一轍。中大醫院院務總監林頴超和藥劑部主任何愷玲接受《政府新聞網》訪問，指善用物聯網技術能有助減少人為失誤，可減省重複和經人手的配藥工序，亦有著傳統人手方式僅於辦公時間服務的優勢。

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設於藥劑部的自動藥物分包系統將病歷無紙化，構成智慧醫院的重要一環。何愷玲介紹指，系統能將藥物自動分配及包裝為住院病人每次服用的劑量。醫生通過系統輸入處方，經藥劑師審核，機械臂便會從儲存空間取出分配好的藥物，過程幾乎不經人手。另外，藥物包裝上的二維碼載有藥物資訊，可用作核對資料和追蹤藥物去向。

她續指，應用自動藥物分包系統和智能藥車有助減少人為失誤，更重要是可減省重複和經人手的配藥工序，讓醫護人員有更多時間照料病人；而系統同時有助減少浪費，若患者病況有變、醫生更改處方，只需將藥物原封不動退還，藥劑部便可將之重新分配。

另一方面，醫院日常需清洗大量被服，為確保清潔衞生，中大醫院引入智能被服管理系統，以無線射頻識別標籤為醫護人員制服、病人衣物，以至床單、被套賦予「身分」。

中大醫院院務總監林頴超表示，系統除可控制衣物數量，更可在需要時追蹤受污染衣物去向，確認有否經過特別處理。系統另設供醫院員工使用的回收櫃。他們將需清洗的制服放入櫃內，系統便會自動提供一件已清洗乾淨、尺碼相同的制服供員工取用。

她續指，系統24小時運作，遠勝傳統人手方式僅於辦公時間服務；系統也可追蹤哪名員工取衫未還，且限每人每日取兩套制服，有助精確控制數量。

中大醫院是首間大學全資擁有的非牟利私營教學醫院，1月起分階段投入服務，服務包括普通科和專科門診、內視鏡服務、眼科門診、心臟檢查及心導管介入治療、影像診斷、物理治療、日間化療、專科手術治療等。醫院更發展為智慧醫院，為本地研發醫療相關科技的初創企業提供必需的應用平台。

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責任編輯：曾卓鋒