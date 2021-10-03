【兩地通關】專家指內地要求港提高確診者出院標準　推行健康碼是通關條件之一

▲ 政府專家顧問許樹昌指內地要求港提高確診者出院標準，推行健康碼是通關條件之一。（資料圖片）

政府早前安排兩地專家商討通關的條件，上周日首次開會，政府專家顧問許樹昌表示，會上內地專家提到只接受咽喉拭子的檢測方法，要求機場工作人員須隔日檢測，並要求本地收緊確診病人的出院要求，須在原有維持10天體內病毒含量33或以上的基礎上，相關病人須額外進行14天醫學監察，期間2次檢測呈陰性，才算完全康復。

許樹昌今（3日）出席電視台訪問指，本港8月17日開始本地零確診，但期間斷斷續續有輸入個案及本地接種率不高，以致沒有條件與內地商討通關。會上內地方面提出，只接受咽喉拭子的檢測方法，要求機場工作人員隔日檢測，他相信相關檢測次數仍可再作商討，即使確實推行機場工作人員隔日一檢，許樹昌相信本地有能力處理檢測數量大幅增加的情況，認為問題不大。

針對入境隔離檢疫措施，許樹昌指，內地沒有要求本港進一步收緊，因知道本港相關要求較內地嚴謹，內地一般要求14加7的檢疫期，即14天的酒店隔離加7天的指定處所隔離，惟本港對於由高風險地區抵港人士的檢疫期為21天。

現時本港確診病人的出院要求，需要相關病人呼吸道3個樣本體內病毒含量（CT值）33以上，維持10天即可出院，許樹昌指出，內地方面認為本港出院條件太寬鬆，指上述出院標準沒有世衞支持，擔心本地出現復陽個案，內地專家指曾有個案CT值37仍有機會確診，要求本地收緊相關標準，相關病人出院後須額外進行14天醫學監察，期間2次檢測呈陰性，才算完全康復。

他強調，若上述措施推行，病人住院流程有機會增加一倍時間，但可在竹篙灣檢疫中心進行分流。以本港以往經驗來說，CT值33或以上的病人出院後，未曾出現感染社區人士的情況。

許樹昌表示，本港市民的接種率非通關首要條件，但指本港長者接種率只有3成，形容情況不理想，本港須在此方面急起直追。而健康碼則是通關條件之一，指創科局正研發類似的應用程式「過關碼」，記錄用戶的電子針卡及檢測紀錄等，方便須往返內地與香港的人士使用，但非拓展到全港市民必須使用，他補充本次開會沒有特別商討熔斷機制。

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記者：陳麗娜