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【無牌賣酒】警方尖沙咀搗破懷疑無牌賣酒餐廳拘兩男　22歲女另涉使用虛假「安心出行」程式被捕

社會 12:39 2021/10/03

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警方昨晚（3日）搗破懷疑無牌賣酒餐廳，同場22歲女（左一）涉使用虛假「安心出行」程式被捕。（警方提供）

尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室人員，昨晚（2日）巡查區內食肆及酒吧。行動中，人員在寶勒巷搗破一間懷疑無牌賣酒的餐廳。一名43歲姓鍾男負責人涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，一名59歲姓黃男職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。

點擊圖片看警方行動過程：

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餐廳內共有4男2女顧客，年齡介乎23至60歲，沒有使用「安心出行」應用程式掃瞄場所二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們作出票控。

另外，一名22歲女子懷疑使用虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「使用虛假文書」被捕，她亦被票控。該名男負責人因沒有確保場內客人掃描「安心出行」二維碼，另涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被拘捕。

行動中，人員共檢獲約330支啤酒，總值約1.2萬元。

警方強調，切勿使用任何虛假安心出行應用程式或提供虛假資料，「使用虛假文書」屬嚴重罪行，呼籲市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

另外，觀塘警區特別職務隊於昨晚展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE)的反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，其間發現觀塘開源道47號一單位內有人嬉戲及唱歌，懷疑為營業中的派對房間

派對房間內共有4男7女顧客，年齡介乎13至51歲，人員發現其中3人並未有按照《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規定，使用手提電話掃描安心出行二維碼，於是向他們發出定額罰款通知書。

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責任編輯：曾卓鋒

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