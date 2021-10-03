【我要做業主2】月千6千夥楊茜堯合資買樓　 楊卓娜為供樓死慳：十幾年沒去旅行

▲ 楊卓娜分享買樓經驗。

TVB《我要做業主2》由胡諾言、Patrick Sir和李旻芳主持，節目訪問不少藝人上車心得，繼高海寧、黃庭鋒、張達倫、泳兒分享買樓經驗，昨日一集中楊卓娜便道出自己上車經歷。

楊卓娜跟細妹楊茜堯（前名楊怡）入行時同為TVB藝人，兩姊妹感情要好，原來當年二人還一同合資買樓。

楊卓娜在節目憶述，由於自細跟家人租樓住，到出來工作便希望可以置業，當時便看中仍未發展完善的將軍澳區一個700多呎單位，售價約200萬。

▲ 楊卓娜楊茜堯感情很好。（取自IG）

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跟楊怡一同買樓

由於初入行人工不高，楊卓娜便跟妹妹一同合資，及向媽媽借少少錢，以共5%首期成功上車。

楊卓娜笑言當年楊怡因感做藝人經常有開支，擔心供樓壓力大，她就游說妹妹，為她計算開支，並指供甩後就可享財務自由。

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十多年沒去旅行

楊卓娜又稱自己人工當年只有$6000，故也很經歷很吃力階段，要咬緊牙關，如放棄了許多跟朋友去街玩樂時間，更指十多年沒去過旅行。

現時將軍澳區樓價升值不少，二人所持有物業已市值逾700萬，婚後跟丈夫居住的楊卓娜姐妹，卻未有打算售出，並一直放租賺取租金收入。

同場加映：楊卓娜訪問