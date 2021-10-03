【房屋問題】民建聯成立「告別劏房行動」　李慧琼：新時代下不可忍受政府依然故我

▲ 民建聯成立「告別劏房行動」。（陳國峰攝）

不少高官近日落區視察「劏房」戶，民建聯今日（3日）成立「告別劏房行動」，制定告別劏房路線圖，希望政府透過增加公營房屋供應和增建過渡性房屋，在15年內解決劏房問題。

民建聯今日（3日）成立「告別劏房行動」，該黨主席李慧琼指，政府過去解決房屋問題的決心不足，房屋問題是社會矛盾的重中之重，劏房問題在香港存在多年，在新時代下不可忍受政府依然故我，用過去的做法解決房屋問題。所以民建聯成立「告別劏房行動」，敦促政府將告別劏房加入施政報告，讓市民在10至15年內告別劏房。

民建聯引述政府數據指，截至去年，劏房住戶尚有11萬戶，故制定了告別劏房路線圖，希望未來4萬劏房戶能透過公屋搬離劏房、4萬戶能入住過渡性、用社區規劃的方式，增加新界房屋和就業需要，協助1萬戶搬離市區劏房、其餘2萬戶則透過青年宿舍等方式解決。

民建聯立法會議員柯創盛則指，現時主要的房屋階梯只有公屋、綠置居、居屋和私人樓宇，政府應該將過渡性房屋加入房屋階梯。他又指，政府現時在過渡性房屋的角色不足，負責營運過渡性房屋的社褔機構亦無責任解決房屋問題，建議房署及房協加入建造和營運過渡性房屋。

民建聯就「告別劏房行動」提出10項政策倡議，包括制訂告別劏房路線圖、每年興建3萬個新公屋單位、將現時建1.5萬個過渡性房屋的目標增加到3萬至5萬個、盡快實施規房租管和制訂起始租金等。

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記者：陳梓蔚