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【新冠肺炎】口服藥降低高危人士現併發症　許樹昌指醫管局正研究引入

社會 13:17 2021/10/03

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口服藥降低高危人士現併發症，許樹昌指醫管局正研究引入。（資料圖片）

美國藥廠研發了一種口服藥以治療新冠病毒患者，政府專家顧問許樹昌指，患者須早晚各服用一次，文獻指沒有服藥人士因而死亡，患者出現病徵5天內服用成效最高，惟藥價昂貴，索價700元美金（5,500元港幣）共5天藥，出現副作用的情況不常見，主要為肚瀉、作悶，新藥適合高危人士服用可減少併發症出現，亦可減低新冠變種病毒患者的入院率，醫管局正研究引入相關藥物。

中大正進行混合注射新冠疫苗的研究，許樹昌今（3日）接受訪問稱，9月第三周已為參與研究的人士接種第三針，各有40人接種第三劑科興或復必泰，目的是研究接種2劑科興惟抗體水平較低的人士，第三針分別接種兩款不同新冠疫苗抗體水平的分別，正等候10月抗體水平報告出結果。

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記者：陳麗娜

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