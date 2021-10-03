【襲擊店員】勸戴口罩慘遭躁男挖眼恐失明　女店員術後忍痛安慰媽媽：好快好返

▲ 台灣一名便利店女職員受襲重傷，事後堅強面對手術，更安慰媽媽叫她不用擔心。

台灣早前發生一宗顧客因拒戴口罩而襲擊店員的恐怖事件，一名男子上月底走入便利店時沒有戴好口罩，女店員作出提醒卻慘遭挖眼襲擊，導致視網膜剝落，恐致失明，鼻樑亦碎裂，需要進行重建手術。日前女子完成雙眼開刀手術，術後忍痛安慰媽媽，指自己會趕快好起來。

忍痛安慰媽媽

TOPick早前報道，事發於上月26日，一名50歲男子走入屏東縣高樹鄉一間便利店，期間未有戴好口罩，獲年約20多歲的潘姓女店員出言提醒。男子拒絕要求，並突然發惡攻擊女店員雙眼，導致其視網膜剝落，眼部合共縫8針，鼻樑亦碎裂，並出現腦震盪。

潘女日前完成雙眼開刀手術，並露面接受當地媒體訪問，還原事發經過。她指男子聽到要求後，一句話都沒說，轉身對她施襲，她無力反抗終致重傷。潘女完成雙眼開刀手術後，忍痛安慰媽媽，希望她不再為自己擔心：

我沒事，會趕快好起來，之後再去上班。

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親友籌醫藥費

見到女兒無辜受害，媽媽感到心痛，形容女兒乖巧又孝順，在家會幫忙做家務，十分貼心。她呼籲政府正視問題，「不要有下一個受害者」。據悉潘女一家經濟狀況不佳，親戚透露潘女未來至少需做3次大手術，短時間內不能重返職場，醫藥費對他們來說負擔甚大。親友盼發起籌款，助潘女度過難關。

襲擊潘女的50歲男子患有精神病，曾多次失控傷人，目前被強制送院治療。其二哥日前出面道歉，指弟弟的所作所為「非常不應該」，亦透露家人一直想到醫院探望潘女，但擔心對她造成二次傷害，遲遲未敢到醫院。

男子過往惡行令當地居民人心惶惶，村民發起聯署，希望楊男送院後「不要再回來」、「要關到死」，免得繼續有人受害。

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責任編輯：王明芳