【消費券】逾500萬人收到次期消費券　陳茂波指為提振經濟帶來正面支持

▲ 逾500萬人收到次期消費券，陳茂波指為提振經濟帶來正面支持。（網誌圖片）

消費券計劃第二期發放適逢國慶日，財政司司長陳茂波表示，逾500萬名市民已收到次期消費券，形容市面消費氣氛暢旺，商場人流絡繹不絕，隨著疫情持續受控，經濟穩步改善，期望電子消費券能為市道帶來樂觀的氣氛，讓市民和企業對未來經濟保持正面預期，讓經濟可持續復甦。

陳茂波今（3日）發表網誌指，消費券計劃除了提振經濟和對相關行業帶來正面的支持外，也有許多無形的效益，包括買禮物贈送予親友的滿足感，或與朋友聚餐時的愉快感。

另外，陳茂波提到土地房屋是香港社會發展中最尖銳的矛盾，對市民生活構成最大壓力，必須投入最大的力量去破解和應對，重申有中央的支持，加上特區政府的努力，沒有破解不到的矛盾，要有遇水架橋、逢山開路的意志和決心。

他指出，經濟發展是社會進步的基礎，亦為化解社會矛盾提供所需的資源和力量，指近年香港社會出現的亂象顯示，要全力推動經濟發展，必須先維護好國家安全和發展利益。在此基礎上，他在上周初發表了《香港營商環境報告》，旨在說明香港的亮麗前景，特別是過去兩年中央為香港果斷出台港區國安法及完善選舉制度，讓香港社會由亂轉治，現正步向由治及興的新階段。

不過，他補充外間對香港的發展及營商環境，仍存在誤解、偏見，甚至可能仍被美國等部份國家所宣傳的錯誤資訊所蒙蔽。故透過該報告以正視聽，透過正本清源，積極推介香港的優勢。

陳茂波強調，香港昔日的成功、今天的發展，以至未來的機遇，都繫於國家的不斷發展和堅實支持，以自身之所長，緊貼服務國家之所需。講好香港故事，是維護客觀存在的有利環境，是維護香港的發展機遇，無負國家對我們的愛護支持。在國家強大有力的支持下，在「一國兩制」的優勢中，香港的未來必定更繁榮穩定。

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責任編輯：陳麗娜