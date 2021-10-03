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【新冠肺炎】本港今無新增個案近兩周再清零　同日錄少於5宗初步確診

社會 14:20 2021/10/03

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本港新冠肺炎疫情稍緩。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心公布，本港今日（3日）沒有新增個案，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計仍為12,227宗，另初步確診少於5宗。對上一次出現「零確診」為上月16日。

另外，中心收到澳洲衞生當局的更新資料，一宗早前通報本港的澳洲確診個案，其樣本經覆檢後證實為陰性。個案為中心於10月1日公布的外地確診個案，涉及一名55歲男病人。他是一名貨機機組人員，居於東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第三座。由於個案不被列為2019冠狀病毒病感染個案，中心已安排相關密切接觸者離開檢疫中心。

【新冠肺炎】口服藥降低高危人士現併發症 許樹昌指醫管局正研究引入。詳情即看：【下一頁】

相關報道：

本港昨日增5宗輸入個案均帶變種病毒　患者全已接種兩劑疫苗。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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