【教育開支】教育局增撥資源提升校舍設施　楊潤雄冀讓師生有「用武之地」

▲ 楊潤雄日前參觀長沙灣天主教小學。（楊潤雄Facebook）

教育局局長楊潤雄今日（3日）發表網誌，指教育局近年增加逾135億元教育經常開支落實改善措施，包括推出不同措施提升校舍設施，以改善學與教環境，讓師生可以「英雄有用武之地」。

楊潤雄提到，自2017年暑假起，教育局陸續為「火柴盒式」小學校舍進行改善工程，聚焦處理此類舊式校舍的問題。改善工程已經全部完成，涵蓋共24所校舍，總開支達7,000萬元。教育局額外預留了10億元，為600多所按昔日規劃標準興建的資助學校校舍進行小型改裝工程項目，讓學校可以更靈活地運用現有校舍空間 。

此外，教育局預留20億元並設立專責隊伍，為有需要的資助學校加快安裝升降機，建設無障礙校園。與此同時，為締造更舒適的學習環境，我們由2018／19學年起為公營學校提供經常「空調設備津貼」，並為未備有空調設備的合資格校舍設施完成安裝工程。

另一方面，自2019冠狀病毒病疫情以來，教育局亦一直與學校保持緊密聯絡，加緊為資助學校改善或修葺設施以保障學校的衞生環境，包括為學校廁所內的蹲廁換成座廁、更換手動水龍頭為自動感應水龍頭等。

楊潤雄亦提到，自2017年7月至2021年9月底，全港共有13項公營學校重置或原址重建／擴建計劃相繼完工，總建築成本超過51.5億元。同期，教育局亦已為另外9個項目申請撥款及進行跟進工作，其中七個共涉及15.7億元的項目預計可於2024年或之前完成，餘下兩個項目可望在短期內獲立法會財務委員會通過撥款。

他以長沙灣天主教小學為例，指該校透過重置計劃，在新學年遷往長沙灣東京街，新校舍佔地面積達6,500平方米，給同學一片全新學習天地，更分享自己踏進新校園，已經感受到別出心裁的校舍設計。

▲ 楊潤雄日前參觀長沙灣天主教小學。（楊潤雄Facebook）

楊潤雄在文末表示，教育局會繼續因應各學校的實際情況，持續透過不同措施提升校舍設施，為學生締造良好的學習環境，並配合他們的學習需要，促進全人發展。

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責任編輯：曾卓鋒