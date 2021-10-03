【拉闊X全民造星】大讚姜濤重編《前傳》出色　高層魯庭暉反思：進步自會常新

▲ ViuTV魯庭暉思考成功之道。

由姜濤、林家謙、柳應廷及Tyson Yoshi合作的《拉闊音樂會》於上周一已完滿結束，不少歌迷仍在回味當日的演出，包括現任ViuTV高層魯庭暉，他今日在社交平台撰長文，由《拉闊》談到《全民造星》，思量成功之道。

魯庭暉在IG分享周一《接闊》的演出片段，並分享舞台背後花絮，他大讚林家謙及Tyson，但坦言也很為演出前不適的姜濤和Jer擔心，尤其他叫姜濤要食多點，也勸他要多休息兩日，反而對方卻不準魯生叫他不開工。

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緊張姜濤Jer健康

魯庭暉指：「所以嗰晚live，佢哋每唱一粒音，每跳一個Step，我嘅情緒都係好似一個考緊車牌嘅人，俾個考官啤住嗰個感覺咁上下。」

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他又回想起《全民造星》的點題歌《前傳》，指這首很特別的歌，「首先當我第一次收到個demo 同歌詞嘅時候，創作者嘅注釋係：「嗱，咁你哋造星丫嘛，咁呢首歌叫前傳咪啱晒囉，頂，我真係天才。」（當然佢當時唔係用個頂字。）

他指在《拉闊》再聽到重新編曲《前傳》，情感上很投入，也特地傳短訊給演繹的歌手（即姜濤），讚演唱及重編都好好。

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▲ 《全民造星IV》將舉行。

由此魯庭暉思考「常新」這議題，他坦言新唔一定好，而體會卻是：「要常新，可能有100個方法，而其中一個方法，叫進步。」

他寫道：「你進步，就會上一個層次，上咗一個層次，就會唔同，出嚟嘅野就會新，不過呢個新，其實唔係最主要目的，佢係副產品，進步，層次，先至係主菜。只不過你不停進步、不停推高自己，自然常新。

唔係一定要追求常新，但一定要追求進步。 要進步，就要靈活；靈活，就能活現。

同場加映：拉闊音樂會訪問