【觀塘重建】裕民市集開幕近半年引逾百小販進駐　營運初期丁財不旺

▲ 裕民市集開幕已近半年，吸引逾百小販進駐。（資料圖片）

觀塘裕民坊重建項目影響不少小販，其中有約110檔小販在今年4月遷入裕民坊「YM²」商場內的「裕民市集」復業。市建局行政總監韋志成今日（3日）發表網誌指，裕民市集在營運初期人流和生意額也偏低，市建局已正著手改善相關配套設施。

市建局行政總監韋志成今日發表網誌指，現時已有約110檔小販遷入「裕民市集」復業，雖然大部份小販滿意新市集環境，但他們正面對3大營商挑戰，包括，

市民對市集認識不深，營運初期人流和生意額偏低

市民消費模式傾向到連鎖式商店及網上購物

持牌固定攤檔小販的管理

網誌中提及，相較以往在當眼位置營運，裕民市集屬於商場基座室內的一部份，需要較長時間重建知名度，市建局團隊將進行多項工作，包括在市集連接物華街和康寧道的出入口進行美化工程，讓街坊能更容易辨識市集的位置。

韋志成又稱，消費者購物模式轉變，令市集在市場競爭處於弱勢，小販有需要在原有業務上作轉型，心態上願意接受改變，才能提升經營能力和競爭力。

有部份小販要求，增加裕民市集攤檔的面積和擴闊通道等，因涉及政府對全港這類持牌固定攤檔小販經營活動所採取的政策和牌照事宜，需考慮政策的連貫性和可行性、對其他地區市集小販的公平性等因素，所以祗能交由政府相關部門考慮。

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記者：陳梓蔚