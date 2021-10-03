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【聲夢傳奇】《青春本我》開鏡志偉監場　炎明熹+姚焯菲+鍾柔美鬥校服造型【多圖】

娛樂 16:14 2021/10/03

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《青春本我》開拍。

由TVB《聲夢傳奇》加上《盛‧舞者》學員共同主演的新劇《青春本我》今日舉行開鏡儀式，主要演員如炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）等均以校服look現身。

《青春本我》是TVB結集《聲夢傳奇》及《盛‧舞者》的年青學員合作的校園青春劇，今日一眾年輕新演員炎明熹（Gigi）、冼靖峰（Archie）及姚焯菲（Chantel）等人便以校服造型現身。

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近日榮升節目內容營運總經理的曾志偉，亦聯同藝員管理及發展助理總經理樂易玲及首席創意官王祖藍一同出席，可見十分重視。

開鏡禮上同時公布炎明熹的新歌《真話的清高》在流行榜有好成績，現場曾志偉跟一眾年青學員有講有笑，打成一片。

【聲夢傳奇】歌迷冒雨支持偶像炎明熹　Gigi《真話的清高》MV銅鑼灣+尖沙咀戶外大屏幕播放

學員做回自己

Gigi和Chantel在劇中演回自己學生身份，會努力學習演出。被問有否感情線，Gigi開玩笑指可能她跟Chantel會有，更叫大家期待有親熱戲，表示不排除有可能。

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而Chantel則笑指二人年紀尚輕，相信劇本不會加入這些情節，她又指編劇知道大家都是第一次拍劇，故不會寫好難的角色，一班學員做回自己性格，故會較感輕鬆。

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Archie爆Yumi頻NG

另外，Yumi本身是童星，有演出經驗，不過卻被Archie大爆有日演出時不斷NG。

Yumi解釋謂剛開始正式拍攝，暫時未習慣面對鏡頭，加上要投入情緒戲，因此有NG。

Archie就覺群戲演出最有難度，因走位要配合，有時怕講行錯了會遮擋站在後面的演員，幸而自己對白不多，不擔心太多NG。

炎明熹。

同場加映：鍾柔美＋姚焯菲訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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