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【港區國安法】政府總部外圍水馬今早已移除　李家超：展示香港原有安全面貌

政治 15:55 2021/10/03

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政務司司長李家超。(經濟日報資料圖片)

政務司司長李家超今日發表網誌，提到今早已移除政府總部外圍的水馬，其他地方的水馬亦即將移除，以香港展示全面回復安全常態。

網誌以「移除水馬  香港復展安全面貌」為題，李家超在網誌中表示，政府總部是管治核心的標誌，移除政總外圍水馬展示安全面貌，象徵香港安全、穩定和信心；至於其他地方的水馬，亦已被移除或即將移除，香港全面回復安全常態。

李家超表示，市民今年高興地渡過國慶日，全港多區掛滿國旗和區旗的旗海，與2019年的國慶日黑暴和外部勢力插手破壞的場面，形成強烈對比。

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他指出，在平定黑暴之後，政府積極進行復修和美化工程，自年初至今已為約200個道路構築物，和約1萬支燈柱進行美化，不單為社區帶來新氣象，更創造近300個臨時職位，有助紓緩受疫情影響的失業情況。

李家超又表示，在《港區國安法》和「愛國者治港」原則下，「香港安全和穩定回來了，市民生活回復正常了」，破壞和反動力量全面減退，外部勢力不敢公然插手破壞香港。

他續指，「愛國者治港」原則讓立法會回復理性，今屆立法會在「愛國者治港」原則下，既監察政府又具建設性，預期通過的法例有40多條，是過去每年平均20條的一倍，財委會通過的撥款可達2800億元，對香港的建設、發展和就業，產生重要作用。

李家超強調，香港回復安全常態，鞏固了香港發展和繁榮的基礎，加上「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「前海方案」等無限機遇，在政府和廣大市民、各階層、各界别的共同努力下，很有信心香港的前途無限。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

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