胡鴻鈞11月舉行個人首次售票演唱會　Hubert：今年一個係好時機

入行快將10年的胡鴻鈞（Hubert）日前宣布將舉行「胡鴻鈞 2021 The Day After 演唱會」，今次一連兩場的演出更是Hubert首次個人賣票演唱會，將會於11月26及27日在star hall舉行。

Hubert對此興奮稱：「好多朋友、fans 成日都催促我開演唱會，知道大家等咗好耐，一直俾心機去製作好多屬於自己的音樂，同埋累積唔同的演出經驗，今年係一個好時機，希望大家都會去買飛支持我，要多謝成就今次演唱會的各單位。」

跳出舒適圈求突破

今次演唱會的主題《The Day After》由Hubert構思：「跟導演提出係自己 10年來的一個里程碑，除咗回望以前曾經的歷程，更加係對未來的一些展望，自己近年都不停跳出舒適圈，去跟唔同的音樂人合作，嘗試更多唔同的曲風，尋求音樂上的一些突破，希望俾大家睇到不一樣的胡鴻鈞。」

由嘗試R&B的《心跳移植》、到自嘲的《整親》、到近期的《今天不營業》，均跳出一貫Hubert慣常慘情歌的框框，Hubert稱：「自己任性的嘗試，好多謝大家的支持，響今次演唱會都希望比大家睇到有更多可能性的胡鴻鈞，亦為今次演唱會寫咗一首主題曲送俾一直支持自己的歌迷。」

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