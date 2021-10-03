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相隔42年重遊紅岩革命館　林鄭率公僕合照：為國服務須薪火相傳

政治 16:27 2021/10/03

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林鄭月娥透露，自己早在42年前已與數名大學同學，一同參觀紅岩革命紀念館。（林鄭月娥Facebook）

特首林鄭月娥今日在社交網站發帖文，透露上周訪問重慶市期間，特別向市政府提出到紅岩革命紀念館參觀，又表示今次僅屬舊地重遊，事關自己曾在42年前已曾到訪！

林鄭月娥表示，今年是中國共產黨成立100周年，得悉不少內地市民會到各地紀念革命歷史文化的地方，重溫一段段可歌可泣的故事，一方面緬懷先烈，同時增強愛國精神。

她在網誌中同時上載舊照，透露自己曾在42年前，與數名大學同學一起去內地旅行，當時亦曾參觀紅岩革命紀念館。她形容，雖然當時沒有在2001年建成的新館和詳細介紹那段歷史的展覽，但形容自己對國家經過苦難的奮鬥留下深刻印象。

林鄭月娥表示，今次參觀期間特別邀請幾位較年輕同事舊樓前拍照留念，寓意為國服務須薪火相傳。（林鄭月娥Facebook）

林鄭又表示，今次參觀期間特別邀請特區政府的幾位較年輕同事，在舊樓前拍照留念，寓意為國服務，須薪火相傳。

據中國政府網介紹，紅岩革命紀念館的建立，是紀念毛澤東、周恩來等中國共産黨人，在重慶從事革命鬥爭的光輝業績。

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撰文 : 傅流螢

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