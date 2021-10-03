【新冠疫苗】全港社區抗疫連線舉行「接種有福」啟動禮　為長者送上福袋作鼓勵

▲ 全港社區抗疫連線（「連線」）今早（3日）於觀塘裕民坊商場，舉辦「接種有福」長者健康計劃啟動禮。（聶德權Facebook）

全港社區抗疫連線（「連線」）今早（3日）於觀塘裕民坊商場，舉辦「接種有福」長者健康計劃啟動禮，全力起動18區接種，更為長者送上福袋作鼓勵。出席嘉賓包括公務員事務局局長聶德權、市區重建局物業及土地總監藍志光、香港經濟民生聯盟主席盧偉國、工聯會九龍東總幹事鄧家彪、全港社區抗疫連線總召集人陳振彬、陳勇、蘇長榮、全港社區抗疫連線召集人徐莉等

召集人陳振彬致辭時表示，雖然截至九月底，本港未能 達成「七成接種率」的階段性目標，但其實香港距離達成該目標「非常近」，他期望該連線的參與和動員，能鼓勵更多市民盡快參與疫苗 接種的行列，讓社會各界早日實現「除低口罩」、「放寬防疫限制」、「全面恢復正常通關」等廣大市民的期望。

公務員事務局局長聶德權則表示，衷心感謝全港社區抗疫連線出心出力，凝聚各方力量，活動並且得到黃廷方慈善基金及旭日慈善基金捐助福袋，作為鼓勵長者積極接種疫苗的一份心意，為接種出力。他呼籲公眾盡快接種疫苗，莫再遲疑！

「連線」在全港十八區舉辦多場長者健康講座，邀請未打針或 對疫苗接種有疑惑的長者參與，透過專業醫護人員講解及問症，讓長者進一步了解疫苗的正確訊息、接種程序、身體狀況是否合適接種等。

「連線」希望透過連串活動安排，可釋除公眾接種疫苗的疑慮，積極參與新冠疫苗接種計劃，齊心抗疫，並藉此提高本港接種率， 保障公眾健康，令社會在疫情下逐步恢復正常運作。是次活動更得到 黃廷方慈善基金及又旭日慈善基金贊助，並由香港青少年軍總會全力支持。

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記者：曾卓鋒