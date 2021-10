【MIRROR成員】Anson Lo公開內褲廣告花絮　Edan留言被神徒指呷醋

▲ Anson Lo發布廣告花絮片。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)與「老闆」江𤒹生(Anson Kong,AK)日前為名牌內褲拍攝爆肌廣告相推出後,即引起全城哄動,到今仍是大眾的討論話題。

Anson Lo在o昨天(10月2日)於個人社交平台上載當日為該內褲品牌拍攝廣告時的花絮片段,並寫:「Hope you all had a great day」。

片中教主赤裸上半身做出連串騷肌動作,大批神徒紛紛留言「Too hot to handle」、「教主完美到無得頂」、「全世界嘅心都畀你偷晒」、「你又要我哋幾多晚瞓唔着」等。

不過當中最受關注是隊友呂爵安(Edan)的留言,他只寫:「.....」。因為Edan在電視劇《大叔的愛》與Anson Lo合演情侶,所以粉絲取笑他見Anson Lo騷肌「被睇蝕」所以呷醋,戲稱Edan為「呂醋安」,有網民「安慰」稱:「你著泳褲咪仲sexy~~~ 唔好呷醋啦🤣🤣」。

此外,有網民解讀:「五粒點點=你搞唔掂😂😂😂」、「lolo露兩點,你露5點😂😂」、「呢五點,應該是比你激死,冇嘢講!」、「這幾點是爵斑嗎? 意思系爵斑見到@ansonlht 流鼻血?」等。

只是Edan的留言,截至今日下午約4時,已獲網民過萬人個讚好、逾千個回應,難怪有粉絲寫道:「史上最多like的comment 。。💩hope u had a great day n night too。。 💚💚」、「五個點點就過萬like啦😂😍」

