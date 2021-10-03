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【MIRROR成員】Anson Lo公開內褲廣告花絮　Edan留言被神徒指呷醋

娛樂 17:40 2021/10/03

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Anson Lo發布廣告花絮片。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）與「老闆」江𤒹生（Anson Kong，AK）日前為名牌內褲拍攝爆肌廣告相推出後，即引起全城哄動，到今仍是大眾的討論話題。

Anson Lo在o昨天（10月2日）於個人社交平台上載當日為該內褲品牌拍攝廣告時的花絮片段，並寫：「Hope you all had a great day」。

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片中教主赤裸上半身做出連串騷肌動作，大批神徒紛紛留言「Too hot to handle」、「教主完美到無得頂」、「全世界嘅心都畀你偷晒」、「你又要我哋幾多晚瞓唔着」等。

不過當中最受關注是隊友呂爵安（Edan）的留言，他只寫：「.....」。因為Edan在電視劇《大叔的愛》與Anson Lo合演情侶，所以粉絲取笑他見Anson Lo騷肌「被睇蝕」所以呷醋，戲稱Edan為「呂醋安」，有網民「安慰」稱：「你著泳褲咪仲sexy~~~ 唔好呷醋啦🤣🤣」。

最新影片推介：Lokman+AK專訪

此外，有網民解讀：「五粒點點=你搞唔掂😂😂😂」、「lolo露兩點，你露5點😂😂」、「呢五點,應該是比你激死,冇嘢講!」、「這幾點是爵斑嗎？ 意思系爵斑見到@ansonlht 流鼻血？」等。

只是Edan的留言，截至今日下午約4時，已獲網民過萬人個讚好、逾千個回應，難怪有粉絲寫道：「史上最多like的comment 。。💩hope u had a great day n night too。。 💚💚」、「五個點點就過萬like啦😂😍」

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最新影片推介：喇沙書院舊生組教練團　 培育師弟做學界劍擊精英

撰文 : TOPick柴犬出動

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