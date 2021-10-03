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【珠澳通關】明起由澳門入境珠海可免疫監　惟須打齊針及檢測呈陰性

社會 16:46 2021/10/03

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明起由澳門入境珠海可免疫監，惟須打齊針及檢測呈陰性（資料圖片）

澳門上月底突錄新冠肺炎確診個案，令珠澳未能如期通關免檢疫，澳門行政長官賀一誠一度為有關安排致歉，詳情請看：下一頁；澳門今（3日）表示，接獲珠海方面通知，明天中午12時起，接種了新冠疫苗人士，在同時持有48小時內檢測陰性證明，進入珠海後可以免隔離14天。

澳門當局表示，已收到珠海方面通知，由明天中午12時開始，經珠澳口岸入境珠海，需持有48小時新冠病毒核酸陰性證明和接種疫苗史，如果不適合接種疫苗，需有醫生證明，而12歲以下兒童可免除接種證明。

但持有澳門紅色或黃色健康碼，以及在隔離酒店高風險崗位，定點收治新冠肺炎醫院的工作人員，暫時不能入境珠海。

目前經澳門進入珠海需要持有24小時核酸陰性證明，以及入境後要隔離14天。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：鄧凱文

 

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