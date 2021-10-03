【#好掛住日本】吳業坤+周奕瑋嚐和歌山川中島桃　歎溫泉酒店享受無敵靚海景

▲ 《＃好掛住日本》

由吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）主持的TVB旅遊節目《＃好掛住日本》在明晚（10月4日）播出的第4集內，坤哥與Jarvis將會前往和歌山，繼續尋找美食，包括爆汁和歌山馳名川中島桃、殺入黑潮市場的「吞拿魚解體操」品嚐吞拿魚珍貴刁鑽位、高級和風法式料理以及和歌山頂級和牛熊野牛。

當中和歌山果園最為抵玩，只需2000日圓（約港幣139元）即可親嘗採桃滋味，以及無限時無限量品嚐美味爆汁和歌山馳名的川中島桃。

【#好掛住日本】吳業坤+周奕瑋做「信鴿」 坤哥Jarvis速遞「母親的味道」到日本

▲ 坤哥和Jarvis狼吞虎嚥地吃桃。

睇海景浸溫泉

另外，二人亦享受「豪遊」滋味，入住了一間別具特色的貴價溫泉酒店。

該酒店看似平淡但卻相當「古惑」，因浸溫泉的淋浴間採用「開篷跑車」式設計，牆壁竟可「降落」及「打開」，讓住客可隨心所欲欣賞一望無際海景。

坤哥與Jarvis更一泊二食品嚐高級「和風法式料理」，期間二人更為「食相」互寸，相當大細路。

由於該酒店極盡感官享受，因此收費亦不相宜。該酒店每位住客收費由45000日圓（約約港幣3,130元）至55000日圓（約約港幣3826元）不等。

最新影片推介：Lokman+AK專訪