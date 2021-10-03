【廢柴老公】丈夫怕撩鼻檢測痛拒陪產　孕妻辛苦懷胎十月︰你連插鼻孔幾秒也不願

▲ 台灣一名人夫因為怕撩鼻檢測會痛拒絕陪產，令辛苦懷孕的妻子感到心寒。

新冠肺炎疫情反反覆覆，全球多地的醫院仍規定，家人到醫院陪伴病人或陪產，都必須先接受病毒檢測。不過，台灣有一名人夫卻拒絕陪孕妻到醫院待產，理由竟是害怕做鼻腔拭子檢測會痛，令臨盆在即的孕妻感到心寒，連幾秒不適也不願意忍耐。

該名孕妻日前在facebook專頁「靠北老公2.0」匿名發文表示，自己即將剖腹產子，醫院告知到時候陪產的家屬要先去接受鼻腔拭子檢測，結果其丈夫聞言馬上拒絕，「說他不想做篩檢，因為怕痛」。

她當下非常失望兼憤怒，她懷胎10月經歷了很多身體不適，產檢過程做了無數次抽血檢查和喝糖水，想不到丈夫連幾秒插鼻孔也不願。

一個女人為你辛苦懷胎十月生小孩……結果你一個男人棉花棒插鼻孔幾秒的時間都不願意。

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孕妻問網民的丈夫是勇者還是弱者？很多網民留言替她抱不平，並質疑「你確定他是男人嗎？」、「再怎麼樣都不會比生孩子痛，好嗎？」，網民又替她的將來擔心，「妳現在才發現他沒用，也太晚了吧。」

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責任編輯︰王明芳