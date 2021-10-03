【性侵女童】前皇家港警移英後性侵3女重囚33年　受害女童患抑鬱想自殺：痛苦的回憶

▲ 一名前皇家港警涉強姦2名女童、1名女子，被判囚33年。

英國東約克郡早前發生性侵案，現年63歲、曾任香港皇家警察的男子戚淇威（Ken Chik），涉強姦2名女童、1名女子。法院日前裁定其28項性罪行罪名成立，重判入獄33年；案中另一名來自香港的37歲女共犯Tracy Choi被判監8年。

前皇家港警涉強姦3女

綜合外媒報道，犯人戚淇威（Ken Chik）曾任香港皇家警察，90年代末由香港移居英國侯城（Hull）。他被指聯同37歲女子Tracy Choi在7年內多次強姦及性侵2名女童及1名女子，又以暴力及情緒羞辱等方式，令受害人不敢揭發事件。

3名受害人身心受創，其中一名女童被姦後感到羞恥、骯髒和不潔，患上抑鬱症，經常睡不好，夢見自己在黑暗中從高處墜落。她又於日記形容這是「令人作嘔、痛苦的回憶」，表示曾出現自殺念頭。

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官斥殘忍及控制慾強

法官批評Ken是個殘忍、自私及控制慾強的人，沉迷於操控弱勢女性及兒童，日前裁定強姦、企圖強姦、與兒童發生性行為等共28項罪名成立，判囚33年；同案女犯人則有6項控罪罪名成立，包括強姦及企圖強姦，判囚8年。據悉Tracy 19年前到英國留學，非法居留至今，服刑後或面臨遣返香港。

據《美聯社》影片顯示，Ken於1997年香港回歸前召開記者會，稱信奉民主及自由，拒絕加入香港特區警隊。他與7名督察向港英政府申請提早退休，其後6名督察獲准辭職，另外兩人選擇留隊工作。

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責任編輯：王明芳