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【持械行劫】警拘5人涉訛稱出售名貴手錶　持刀搶去買家71.5萬元現金

社會 17:17 2021/10/03

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警拘5人涉訛稱出售名貴手錶，持刀搶去買家71.5萬元現金。(曾秋文攝)

警方拘捕5人涉嫌在上月（30日）尖沙咀麼地道一宗持械行劫案有關，事發當日一名男受害人在網上誤交假賣家，並相約到尖沙咀麼地道購買3隻名貴勞力士手錶，到場後被賊人持牛肉刀當街行劫，搶去71.5萬元現金逃去。

油尖警區刑事部總督察（調查）邱雨星今（3日）表示，該名男受害人早前在網上結識一名賣家，對方訛稱有高價值的名貴手錶出售，其後相約在9月30日傍晚於尖沙咀麼地道，以71.5萬元購買3隻名貴手錶，事主到達後隨即被兩名早已埋伏的男子持一呎長的牛肉刀威脅，搶去事主載有71.5萬元現金和身份證的背囊，兇徒得手後迅速登上一輛私家車逃去無蹤。

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警方接報後，翻看大量閉路電視錄影片段，鎖定涉案人士的身份和涉案車輛，在本月1日和2日在旺角、油麻地和東涌拘捕5名男子（29至46歲）男子，包括涉案車輛的司機、刀手和負責「睇水」人士，案件交由油尖刑事支援隊第10隊接手跟進，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文

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