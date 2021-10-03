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【23條立法】譚耀宗：料明年上半年完成23條立法　相信不會有很多人受影響

政治 17:22 2021/10/03

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全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委譚耀宗今日在電台上表示，相信《基本法》第23條會在明年上半年完成立法，又形容受「23條」影響的人不會很多。他又強調：「只要中央對我們有信心，2047（「五十年不變」限期）不是問題。」

譚耀宗表示，不認同訂立「23條」是將港人自由愈收愈緊，強調指有些事情在法例上是不應被容許的，例如外國勢力在香港運作，甚至將香港作為顛覆或危害國家安全的基地。他指，相信普通市民不會做這些事，形容受「23條」影響的人不會很多。

他表示，訂立「23條」不用太長時間，即使今年來不及進行立法，但相信明年用幾個月時間，在明年上半年都可以解決。

譚耀宗在節目中又表示，《基本法》列明「一國兩制」50年不變，但不代表2047年一定會改變，料中央會在適當時候公布，認為大家不需要太心急。他指：「只要中央對我們有信心，2047（「五十年不變」限期）不是問題，（中央）適當時候會處理。」

他認為，最關鍵是香港未來要繼續做好自身角色，包括配合及融入國家發展大局，讓政治穩定、經濟繁榮。他又認為，香港要落實好「一國兩制」，社會不能只強調「兩制」，否則會給予人排斥「一國」及中央的感覺。

譚耀宗續指，香港亦不能盲目堅持過往自身一套制度，認為香港與內地遲遲未能通關，可能與香港不接受內地部分建議有關；又認為港府長期以來都沒有妥善發展新界北，僅用作擺放厭惡性設施。

他認為，香港政府架構或承襲英國制度，部門分工很微細，以至一項工作分割由太多部門處理，影響效率。對於重組政府架構，他認為若增設副司長，可以協助特首統領跨部門工作。

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責任編輯：胡偉明

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