【一代宗師】王家衛X蘇富比典藏全公開　梁朝偉火機＋張曼玉鳳冠曝光

▲ 張曼玉在《東邪西毒》所戴鳳冠。

王家衛導演早前跟蘇富比合作，公開30件「澤東庫藏」公開拍賣。現電影公司把多件「澤東三十周年」的收藏品曝光。

王家衛特別感謝太太的多年協助，稱：「我太太陳以靳是惜物之人，我要感謝她，以及整個背後團隊多年來的默默努力，將這個歸宿發展到今天的「澤東庫藏」。」

他指：「從澤東成立以來，每一部電影，只要力所能及，我總會儘量留下可以收藏、值得收藏的東西。從文字到影像、聲音、服裝、道具，以至衍生物。我都希望為它們提供一個歸宿。在我手裡，這個歸宿只是一個小倉庫。」

對於「澤東庫藏」的未來，王家衛用五個字表示，有燈就有人。

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除了較早曝光的這兩件經典之作外，為紀念澤東電影三十周年的30件藏品也於近日正式見面。

包括：《花樣年華》秘密（「2046」門牌金屬號碼、周慕雲（梁朝偉飾）在戲中寫小說的筆和火機）、《東邪西毒》中張曼玉戴過的鳳冠、《一代宗師》系列（書法金箔木牌匾、一橫一直海報）等，它們大部分來自于王家衛不同的電影：服裝、道具、造型、攝影、海報，以至他的個人收藏。每一件都代表著電影從製作到面世的不同工序，也均來自於「澤東庫藏」。

▲ 王家衛感謝太太。

來自「澤東庫藏」中保留至今的經典，30件中亦有創新之作。包括王家衛長期合作夥伴張叔平、杜可風、夏永康、徐梓竣的作品，以及來自全球不同地區的藝術家、設計師，專門為此次30周年設計的作品。其中徐梓竣加入澤東時20出頭，參加的第一個劇組就是《一代宗師》。他是少有的全才，歷年來，不少澤東作品的海報及唱片封套都是出自他手，是澤東創作力量的重要一員。

30件藏品，經典或創新，每一件都獨一無二。它們與它們所承載的有關電影的初衷、記憶、熱血等等，將跨越時間，被記起，然後被記得。