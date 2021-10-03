  • 29°C
香港時間 : 20211003日 (週日) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一代宗師】王家衛X蘇富比典藏全公開　梁朝偉火機＋張曼玉鳳冠曝光

娛樂 17:30 2021/10/03

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

張曼玉在《東邪西毒》所戴鳳冠。

王家衛導演早前跟蘇富比合作，公開30件「澤東庫藏」公開拍賣。現電影公司把多件「澤東三十周年」的收藏品曝光。

王家衛特別感謝太太的多年協助，稱：「我太太陳以靳是惜物之人，我要感謝她，以及整個背後團隊多年來的默默努力，將這個歸宿發展到今天的「澤東庫藏」。」

他指：「從澤東成立以來，每一部電影，只要力所能及，我總會儘量留下可以收藏、值得收藏的東西。從文字到影像、聲音、服裝、道具，以至衍生物。我都希望為它們提供一個歸宿。在我手裡，這個歸宿只是一個小倉庫。」

對於「澤東庫藏」的未來，王家衛用五個字表示，有燈就有人。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

除了較早曝光的這兩件經典之作外，為紀念澤東電影三十周年的30件藏品也於近日正式見面。

包括：《花樣年華》秘密（「2046」門牌金屬號碼、周慕雲（梁朝偉飾）在戲中寫小說的筆和火機）、《東邪西毒》中張曼玉戴過的鳳冠、《一代宗師》系列（書法金箔木牌匾、一橫一直海報）等，它們大部分來自于王家衛不同的電影：服裝、道具、造型、攝影、海報，以至他的個人收藏。每一件都代表著電影從製作到面世的不同工序，也均來自於「澤東庫藏」。

王家衛感謝太太。

來自「澤東庫藏」中保留至今的經典，30件中亦有創新之作。包括王家衛長期合作夥伴張叔平、杜可風、夏永康、徐梓竣的作品，以及來自全球不同地區的藝術家、設計師，專門為此次30周年設計的作品。其中徐梓竣加入澤東時20出頭，參加的第一個劇組就是《一代宗師》。他是少有的全才，歷年來，不少澤東作品的海報及唱片封套都是出自他手，是澤東創作力量的重要一員。

30件藏品，經典或創新，每一件都獨一無二。它們與它們所承載的有關電影的初衷、記憶、熱血等等，將跨越時間，被記起，然後被記得。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尚氣】梁朝偉發布出海片段身型fit爆　影帝熱愛帆船曾赴匈牙利出賽
12:38 2021/09/09
【尚氣】梁朝偉發布出海片段身型fit爆　影帝熱愛帆船曾赴匈牙利出賽
【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄　Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片
17:58 2021/09/03
【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄　Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片
【男神養生】59歲梁朝偉戒夜生活養生20年　日做兩小時運動沙律蕎麥麵做正餐
11:41 2021/09/07
【男神養生】59歲梁朝偉戒夜生活養生20年　日做兩小時運動沙律蕎麥麵做正餐

你可能感興趣

【尚氣】梁朝偉發布出海片段身型fit爆　影帝熱愛帆船曾赴匈牙利出賽
12:38 2021/09/09
【尚氣】梁朝偉發布出海片段身型fit爆　影帝熱愛帆船曾赴匈牙利出賽
【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄　Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片
17:58 2021/09/03
【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄　Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片
【男神養生】59歲梁朝偉戒夜生活養生20年　日做兩小時運動沙律蕎麥麵做正餐
11:41 2021/09/07
【男神養生】59歲梁朝偉戒夜生活養生20年　日做兩小時運動沙律蕎麥麵做正餐
梁朝偉 張曼玉 王家衛 電影 文娛藝術 導演

最高瀏覽

【開心速遞】「佐治」張明偉離開《愛回家》　伴父親張永森消遣：第一次陪爸爸入馬場
16:29 2021/10/02
【開心速遞】「佐治」張明偉離開《愛回家》　伴父親張永森消遣：第一次陪爸爸入馬場
【家長注意】屯門市廣場怪男猛力扯4歲女童頭髮狂甩 港媽：嚇到心離一離
13:02 2021/10/02
【家長注意】屯門市廣場怪男猛力扯4歲女童頭髮狂甩 港媽：嚇到心離一離
【高熱量陷阱】工作忙碌1個月食足12次外賣　24歲男患急性胰腺炎抽出「牛奶血」
14:14 2021/10/02
【高熱量陷阱】工作忙碌1個月食足12次外賣　24歲男患急性胰腺炎抽出「牛奶血」